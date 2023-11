Nuova Segafredo Arena, superati gli ultimi ostacoli: c'è la data di apertura

Con la votazione di due distinte delibere, la numero 86 e la numero 87 del 2023, il Consiglio Comunale di Bologna ha dato il via libera definitivo alla costruzione della Nuova Segafredo Arena.

Parliamo, ovviamente, della nuova casa della Virtus Bologna, l'impianto da d iecimila posti a sedere, con tribune smontabili per permettere anche concerti ed eventi fieristici, negozi, store per gli sponsor, due campi da basket (uno per l'allenamento) e un 'involucro dinamico' che avvolgerà tutto l'edificio.

La famosa "Lanterna", una sorta di quinta urbana che racconterà ai visitatori, ai tifosi e alla città di Bologna le attività che avvengono dentro il Palazzo.

Le due delibere del Consiglio Comunale, entrando nel dettaglio, rigurdano l' "Accordo di programma in variante agli strumenti di pianificazione, ai sensi dell’art. 60 della lr 24/2017, per la riqualificazione e lo sviluppo del quartiere fieristico di bologna: assenso preliminare all’accordo ai sensi del comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo." e la "Realizzazione del nuovo padiglione polifunzionale n. 35 all’interno del quartiere fieristico di bologna: assenso al rilascio di permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 20 della lr 15/2013".

Un passo avanti deciso e definitivo verso il futuro del basket cittadino. Tutto bene quindi tranne che per un piccolo ma non banale particolare: la tempistica dei lavori.

Tempistica che, verosimilmente, slitterà di quasi un anno rispetto al previsto. All'inizio, infatti, il cronoprogramma prevedeva il fine lavori per Natale 2024 con esordio della Virtus nel nuovo impianto a gennaio 2025.

Ma la presenza all'interno della Fiera di Bologna, anche per il 2024, di EIMA, l'Esposizione Internazionale di Macchine per l'Agricoltura e il Giardinaggio, dal 6 al 10 novembre per la precisione, fa slittare tutto di dodici mesi esatti. I lavori inizieranno quindi a Natale 2024 per terminare in autunno 2025.

Stando cosi le cose la Virtus Bologna potrà giocare nella Nuova Segafredo Arena dalla stagione 2025-2026 perdendo di fatto un anno. E, come riporta con dovizia di particolari Bologna Basket, mettendo in conto una perdita secca in termini di incasso di circa 150.000 euro a partita. Una vicenda che potrebbe spingere il club a trovare soluzioni diverse rispetto al trasloco al PalaDozza nel periodo dei lavori.