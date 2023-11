Euroleague, serata amara per la Virtus: arriva la terza sconfitta

La Virtus Segafredo Bologna lotta fino a 5’ minuti dalla fine ad Oaka contro il Panathinaikos Atene per poi cedere nel finale ed incassare un parziale di -14. Finisce 90-76 per la squadra greca. Per i ragazzi di Coach Banchi sugli scudi Belinelli e Shengelia che metteno a referto rispettivamente 20 e 17 ma per una volta supportati con meno sostanza dal resto del roster.

Inevitabile fare riferimento al doppio impegno settimanale in Euroleague che, sommato alla fase intensa della stagione di Serie A UnipolSai, mostra una squadra che probabilmente fatica a tenere un ritmo elevato per tutti i quattro tempi di gara. Con questa sconfitta la Virtus scivola fuori dalle prime tre piazze della classifica di Regular Season. Ma c'è tutto il tempo per recuperare, già a partire dalla sfida di giovedì 23 all'Arena contro il Fenerbahce

La partita

Parte bene la Virtus nella prima frazione di gioco. Ma a metà quarto i padroni di casa si assestano meglio sul parquet piazzando il parziale che li porta a chiudere avanti i primi 10' minuti di gioco, 21-15 il risultato.

Nel secondo quarto la Virtus macina, gioco punti e rimbalzi, recupera metà del parziale si aggiudica la frazione 24-27 e va al riposo lungo sul -3 di 45-42.

Dopo la pausa lunga Belinelli e Shengelia spingono la Virtus nella miglior frazione del match, una frazione nella quale si ha la sensazione che le Vu Nere possano davvero fare il bottino pieno. I ragazzi di Banchi, infatti, prima recuperano i 3 punti di scarto poi sorpassano e allungano.

La Virtus vince la frazione per 17-21 ed il tabellone dell'impianto di Atene con dieci da giocare recita Panathinaikos 92, Virtus 63.

Ma la benzina della Virtus finisce qui. Nel quarto finale i padroni di casa schiacciano sull'acceleratore e piazzano un parziale di 28-13 che non lascia scampo alla squadra italiana. Finisce 90-76 ed è un esito davvero amaro.

Il tabellino

Turkish Airlines Euroleague, Round 9

Panathinaikos Athens vs Virtus Segafredo Bologna: 90-76. Progressione parziali: 21-15;45-42; 62-63

Panathinaikos Athens: Kalaitzakis, Vildoza 11, Guy, Balcerowski 10, Sloukas 11, Grant 7, Nunn 11, Lessort 10, Antetokounmpo, Grigonis 6, Mitoglou 24, Mantzokas.

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 2, Lundberg 5, Belinelli 20, Pajola 7, Smith 6, Dobric, Mascolo, Cacok 2, Shengelia 17, Hackett 7, Dunston 6, Abass 4.

Arbitri: MATEJ BOLTAUZER, MEHDI DIFALLAH, CARLOS CORTES