Euroleague, la Virtus fa sognare: il ritorno all'Arena vale la quinta vittoria

La Virtus Segafredo Bologna di Coach Banchi sa solo vincere. E lo fa con autorevolezza, con continuità ed in ogni competizione alle quale si iscrive. Ha iniziato a fine settembre alzando la terza Supercoppa della propria storia.

Ha proseguito in Serie A UnipolSai inanellando cinque vittorie su cinque sfide e, dopo il ko nella prima gara di Euroleague, ha infilato un pokerissimo di successi che la proietta, saldamente, al terzo posto della classifica della Regular Season. Fare di meglio sarebbe davvero difficile.

L'ultimo trionfo della serie è arrivato stasera, in concomitanza con il ritorno all'Arena, liquidando con un netto 93-81 una delle squadre candidate alla Final Four della massima competizione di basket maschile. Protagonisti di serata i soliti Shengelia (MVP di ottobre dell'Euroleague) e Belinelli che piazzano a referto rispettivamente 19 e 17 punti. Molto bene Smith che chiude il referto in doppia cifra.

Le parole di Coach Banchi

Dopo la partita contro l’Anadolu Efes, queste sono le parole di coach Banchi: “Sono molto orgoglioso del modo in cui la squadra ha risposto stasera a un primo tempo difficile, tornando dagli spogliatoi con diversi livelli di energia, ma con il contributo di tutti siamo riusciti a spostare la partita nella nostra direzione. Ci sono molti numeri che dimostrano il tipo di partita consistente che abbiamo giocato stasera di fronte a una delle migliori squadre d’Europa, che aveva un forte bisogno di vincere stasera. Ancora una volta è un motivo per sottolineare la qualità del nostro gioco, la consistenza, quanto abbiamo curato i possessi offensivi e il tipo di sforzo che abbiamo messo in campo, soprattutto nei secondi 20 minuti, per limitare le opportunità che loro sono stati bravi a guadagnare nei primi 20. Mi piace molto il modo in cui ci siamo ripresi dopo un primo tempo problematico, è positivo perché credo che stiamo costruendo un tipo di mentalità che sarà molto preziosa durante la stagione.”

La partita

Equilibrio quasi totale nella prima frazione di gioco, frazione che si chiude sul 20-18 per le Vu Nere. Equilibrio che nella seconda frazione viene spezzato dagli ospiti che mettono sul parquet un gioco spumeggiante e veloce. Il quarto si chiude sul 21-27 per un combinato disposto al minuto 20 di 41-45.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Virtus cambia passo e non solo recupera lo svantaggio ma piazza un parziale di 28-17 che di fatto decide il match. Al minuto 30 il tabellone della Segafredo Arena recita Virtus 69-Anadolu Efes 62.

Nel quarto finale la Virtus allunga in modo imponente e decisivo, si aggiudica il parziale con un netto 24-19 e porta a casa l'intera posta, per la gioia del pubblico che ha gremito l'Arena.

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs Anadolu Efes Istanbul: 93-81. Progressione parziali: 20-18; 41-45; 69-62

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7, Lundberg, Belinelli 17, Pajola 3, Smith 12, Dobric 7, Mascolo, Cacok 4, Shengelia 19, Mickey 10, Dunston 14, Abass.

Anadolu Efes Istanbul: Larkin 16, Beaubois 17, Bryant 7, Gazi, Clyburn 10, Thompson 6, Pleiss, Hollatz, Osmani, Willis 4, Zizic 15, Jones 6.