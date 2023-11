Euroleague, il Derby d'Italia è della Virtus: Olimpia al tappeto

La Virtus Segafredo Bologna vince il derby d’Italia di Euroleague contro l'EA7 Olimpia Milano e si porta, temporaneamente, al terzo posto della classifica di Regular Season alle spalle di Real Madrid e Barcellona. Alla Segafredo Arena finisce 86-79 per la Vu Nere al termine di una gara combattuta lungo tutto l'arco dei 40 minuti. Una gara nella quale la Virtus ha il merito di prendere il largo nel cuore del quarto periodo e di capitalizzare nei momenti in cui ha avuto l'inerzia dalla sua.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Olimpia Milano) - L'Olimpia parte ispirata in attacco, trova buoni tiri e le percentuali la sorreggono. Mirotic segna quattro punti veloci, Melli dopo una schiacciata segna anche da tre. Bologna è tenuta aggrappata alla gara dalle triple di Marco Belinelli e l'energia di Cordinier. Shields segna due triple e converte un gioco da tre punti in un primo quarto offensivamente strepitoso. Il vantaggio dell'Olimpia tocca i cinque punti, poi sei quando Kyle Hines, al suo ingresso, porta energia, tiri liberi (4/5) e difesa. La Virtus si abbassa con Abass da 4 nominale e trova subito una tripla. Ma alla fine del primo periodo è 26-21 Milano.

Bologna trova tanto da Dobric, sia in difesa che in attacco. Dopo una tripla di Maodo Lo che ripristina momentaneamente cinque punti di vantaggio, Dobric firma la parità a quota 33 per la prima volta. Milano risponde con cinque punti consecutivi di Maodo Lo, ma quello è il momento in cui si accende Abass che firma due triple consecutive, impatta e soprassa per la prima volta. L'attacco dell'Olimpia s'inceppa alla fine del periodo così Bologna chiude il tempo avanti 45-40.

L'Olimpia scatta con un 6-0 di parziale nel quale ci sono due canestri ravvicinati di Voigtmann. Mirotic dal post basso crea una tripla per Maodo Lo. Milano sorpassa, Bologna risponde prima con Hackett poi con Shengelia che completa un gioco da tre punti. Dopo una tripla di Melli, Voigtmann firma il più quattro. Bologna è trascinata da Hackett: segna sette punti consecutivi, dieci in totale, e la rimette con la testa avanti. Una tripla di Mirotic e un'altra di Shields valgono il controsorpasso dell'Olimpia. Ma è una gara ad elastico. La Virtus finisce meglio e chiude il terzo periodo avanti 65-63.

Nel quarto periodo il secondo quintetto dell'Olimpia si ferma in attacco e incassa un doloroso 5-0 in tre minuti che apre sette punti di margine per Bologna, massimo vantaggio. Milano ha un sussulto, Shields segna da tre, ma è il momento in cui la squadra perde un po' fiducia e contatto. Shengelia in entrata firma il più nove. E così arriva una reazione fortissima, con cinque punti consecutivi di Voigtmann, una tripla di Mirotic, un'altra di Shields con cui il deficit è ridotto a due punti entrando nell'ultimo minuto. Iffe Lundberg con una tripla e due tiri liberi sale in cattedra e chiude la partita per Bologna.

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs EA7 Emporio Armani Milano: 86-79. Progressione parziali: 21-26; 45-40; 65-63

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 8, Lundberg 19, Belinelli 8, Pajola, Smith 2, Dobric 8, Mascolo, Cacok 1, Shengelia 14, Hackett 10, Dunston 2, Abass 14.

EA7 Emporio Armani Milano: Lo 13, Poythress, Bortolani, Tonut, Melli 10, Ricci, Flaccadori, Hall, Shields 21, Mirotic 16, Hines 8, Voigtmann 11.

Arbitri: Peruga C., Sukys A., Aliaga J.