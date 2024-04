LBA, la Virtus fa chiarezza sulle strategie di mercato: la nota del Club

La Virtus Segafredo Bologna comunica, in una nota di stampa, che, "a seguito di notizie riportate da alcuni media negli ultimi giorni, smentisce categoricamente di essere sul mercato".

"Tutto il club bianconero - conclude la nota - è concentrato e focalizzato sugli obiettivi stagionali e sui prossimi importanti impegni, a partire dalla sfida di venerdì di Euroleague contro il Baskonia".

Il motivo della nota

La Virtus Bologna ha deciso così di sgomberare il campo, in via definitiva, da ogni ipotesi e illazione rilanciate tanto dalla stampa cartacea quanto da quella online su possibili accordi in via di definizione.

I nomi fatti sono quelli di Bryce Cotton ex Germani Brescia e attualmente protagonista della NBL australiana con la canotta dei Perth Wildcats e quello di Cassius Winston, ex Bayern Monaco, ed oggi in forza al Tofas Bursa, formazione turca.

Due nomi che, palesemente, non avrebbero dovuto fungere da giocatori titolari ma come jolly da roster da aggiungere al già ottimo lavoro di Pajola e Hackett.

Ma, come chiaramente indicato dal Club, sono solo voci e illazioni, il roster a disposizione di Coach Luca Banchi resterà questo fino al termine della stagione 2023-2024