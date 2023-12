Successo per la Virtus Segafredo Bologna in Eurolega. Gli emiliani superano 69-67 l'Olympiacos Pireo alla fra le mura amiche. Per Bologna in evidenza Hackett e Cordinier che mettono a referto 13 punti a testa. Per gli ospiti il migliore è Milutinov che realizza 19 punti. Gara in rimonta per Bologna che ha ribaltato il risultato nell'ultimo quarto con un parziale di 22-12.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Partono meglio gli ospiti, che muovono bene la palla per gli appoggi facili di Fall, Papanikolaou e Walkup, prima che Cordinier scuota i padroni di casa col super gioco da quattro punti del 4-8. Due canestri consecutivi di Peters siglano poi il +8 biancorosso, Belinelli e Cordinier piazzano allora due bombe consecutive dal specifico molto importante e lo stesso francese si scatena anche con la super schiacciata del 12-14.

Al termine del quarto, Cacok e Fall si scambiano colpi sotto i tabelloni e Milutinov dalla lunetta vale il +5 ospite; proprio sulla sirena del periodo, tuttavia, Lundberg firma un gran gioco da tre punti da rimbalzo in attacco riavvicinando la Segafredo sul 17-19. Successivamente, comunque sia, l’Olympiacos preme ancora sul pedale dell’acceleratore con Milutinov a prendersi il pitturato e Larentzakis e Brazdeikis a mandare a bersaglio delle triple aperte del +10, prima che Pajola dalla punta sigli la bomba del 20-27. I greci continuano comunque nel loro momento migliore, dato che Larentzakis segna dal palleggio e trova anche Petrusev, autore del gancio del 22-35.

Al termine del tempo, nonostante una tripla di Hackett e un bel canestro e fallo di Belinelli accendano la Segafredo Arena, Peters concretizza gli attacchi corali greci mandando le squadre negli spogliatoi sul 28-40.

La Virtus accelera la propria manovra offensiva in avvio di ripresa e ciò frutta subito un paio di appoggi per Cordinier, Cacok e i liberi di Shengelia del 34-43. Con un gran gioco da tre punti di Cacok e una bomba di Belinelli, la Segafredo tocca anche il -5, ma il tap-in di Milutinov e una tripla di Canaan ridanno più serenità ai greci (40-48). Un’uscita dai blocchi di Belinelli e una coppia di liberi di un ritrovato Shengelia rimettono Bologna a 4 lunghezze di distanza, Williams-Goss risponde trovando Canaan dall’arco e Milutinov sotto i tabelloni, oltre che mettendosi in proprio per il nuovo +10 biancorosso.

Il quarto si chiude poi con un gran bel reverse di Cordinier, valevole il 47-55. Dopo un bel botta e risposta di floater tra Fall e Dobric, Dunston schiaccia via la frustrazione e Dobric si mangia tutto il campo per siglare il layup del nuovo -4. Larentzakis manda quindi a bersaglio l’importante tripla del 53-60, Lundberg è bravo a rispondere in transizione e la combinazione tra Fall e Petrusev sigla ancora il +7 Olympiacos a 6’ e mezzo dalla fine.

Con i liberi di Hackett e Lundberg e soprattutto una bomba di Dobric, la Segafredo si rianima toccando il 60-62 ma Larentzakis sigla una tripla molto importante a poco più di 4’ dal termine. Un’incursione di Shengelia e un super recupero di Hackett a Walkup fanno proseguire la risalita bianconera, lasciando poi a Dobric l’onore di firmare il sorpasso con la tripla del 67-65 con meno di 180” sul cronometro.

Larentzakis pareggia comunque i conti dalla lunetta e, dopo una serie di errori da una parte e dall’altra, Hackett firma di carattere il jumper che capitalizza dagli errori di Williams-Goss e Milutinov per il 69-67 con 45” da giocare. Lo stesso numero 23 subisce poi il fallo di sfondamento da Walkup, Shengelia viene stoppato da Fall ma Larentzakis fallisce sulla sirena il tiro da tre punti che sarebbe valsa la vittoria agli ospiti. Finisce 69-67.

La conferenza stampa di Coach Banchi

Dopo la vittoria sull’Olympiakos ha parlato in conferenza stampa coach Banchi: “Grande vittoria, uno sforzo speciale contro una delle migliori squadre di Eurolega. Hanno messo in campo da subito difesa e fisicità. Abbiamo risposto tardi, ma abbiamo risposto. Nel secondo tempo abbiamo combattuto, siamo rientrati e nel finale abbiamo trovato le soluzioni per vincere. Mi congratulo con la squadra, sono persone molto serie, che in un momento di difficoltà hanno trovato le risorse per ribaltare la gara e trovare un’altra vittoria prestigiosa.”

Cosa è cambiato nel secondo tempo? “Loro sono una squadra di grande esperienza, e avevano avuto il tempo per prepararsi, in Grecia si era giocato l’All Star Game. Sono arrivati ferocemente concentrati. Abbiamo fatto fatica a trovare spazi, ma non ci siamo arresi, e nell’intervallo abbiamo trovato le energie per giocare la gara, senza rimpianti. Quello che mi avrebbe fatto dispiacere sarebbe stato perdere senza giocare. Sono serate speciali, non puoi mostrarti smarrito. Nel secondo tempo si è visto l’identità di una squadra che vuole competere, oltre il gap fisico e di punteggio. Il nostro attacco piano piano ha sgretolato la loro forza, nel primo tempo avevamo tirato col 20% da due e tirato solo 3 liberi. Nel secondo tempo abbiamo giocato su binari a noi più congeniali, poi avere questa cornice aiuta. E sappiamo che basta poco per coinvolgere l’ambiente. Ho avuto sensazioni positive dall’inizio del terzo quarto, nel primo tempo mi era dispiaciuto vedere arrendevolezza.”

La prestazione di Dobric: “Ha qualità che danno consistenza alla nostra rotazione. Ci aspettiamo molto da lui, e spero che questa prestazione gli serva da incentivo per trovare fiducia e continuità.”

Nel secondo tempo meno problemi in area, cosa è successo?: Fortuna… Non ci sono chiavi particolari. La loro è una grandissima squadra, che è ancora dentro a un processo di completamento, ma resta una delle più serie candidate al titolo. Ma abbiamo l’identità per continuare a scavare, anche in una gara così difficile e contro un avversario così forte. Abbiamo risposto con le nostre armi, sostegno reciproco, difesa e disciplina.”

Il tabellino e gli highlights

Virtus Segafredo Bologna vs Olympiacos Piraeus: 69 – 67. Progressione parziali: 17 – 19; 28 – 40; 47 – 55

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 13, Lundberg 5, Belinelli 12, Pajola 3, Smith ne, Dobric 10, Cacok 7, Shengelia 6, Hackett 8, Polonara 2, Dunston 3, Abass.

Coach: Banchi

Olympiacos Piraeus: Walkup 3, William-Goss 2, Canaan 6, Larentzakis 13, Fall 12, Papanikolau 5, Bradzeikis 5, Peters 7, Petrusev 4, Milutinov 10, Sikma ne, Mckissic.

Coach: Bartzokas

Arbitri: DAMIR JAVOR, CARLOS PERUGA, MILAN NEDOVIC.

Gli Highlights