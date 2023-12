Euroleague, la Virtus cala nella ripresa e perde la sfida di Valencia

La Virtus Segafredo Bologna arriva stanca nel finale e il Valencia completa la rimonta. A la Fonteta, come lo scorso anno, finisce con una sconfitta che lascia l'amaro in bocca, 79-71 il finale per gli spagnoli.

Un finale che costa alla squadra di Coach Banchi la quinta sconfitta stagionale in Euroleague, su 16 match. Una sconfitta che potrebbe costare la seconda piazza, il Barcellona sarà sul parquet domani sera.

Ai bianconeri non sono bastati i 15 punti, 8 rimbalzi e 6 assist di Shengelia, i 13 punti di Lundberg e gli 11 di Belinelli. Ma non c'è tempo per tirare il fiato, sabato 23 dicembre la Virtus è impegnato in LBA sul parquet dell’Estra Pistoia (palla a due alle ore 20.30) mentre in Euroleague sarà di scena a Belgrado contro il Partizan giovedì 28 dicembre.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Partenza equilibrata di partita, con i tagli di Dunston, Shengelia e Cordinier a realizzare bei canestri al ferro e con gli spagnoli a replicare con i jumper dalla media di Davies e Jones (6-6). Successivamente, Davies e Puerto realizzano ancora dalla distanza, Belinelli si sblocca e poi sia Cordinier in contropiede che Shengelia dalla lunetta si tengono in scia a Inglis e compagni (15-12).

Successivamente, Lundberg con una tripla e Dobric con un bel backdoor si iscrivono alla partita, Jones e Robertson puniscono ancora la Virtus in transizione e poi Pradilla firma una schiacciata in contropiede che fa allungare un minimo gli iberici sul 26-21. Dopo un paio di affondate di Tourè che valgono il +7 locale, due bombe cruciali di Lundberg tengono incollata la Segafredo e Hackett poi capitalizza il canestro e fallo del sorpasso sul 30-31.

A seguito, Pajola realizza dall’angolo e ruba un bel pallone servendo Shengelia, Lopez-Arostegui si carica Valencia sulle spalle ma Cordinier e Belinelli dall’angolo respingono via i padroni di casa sul 37-42. Al termine del tempo, la Segafredo continua a dare spettacolo con in particolare Shengelia, letale in transizione e capace di regalare un assist al bacio per l’affondata del 37-47 di Dunston dopo 20’ di partita.

La ripresa comincia meglio per il Valencia, che sfrutta le iniziative di Jovic dal palleggio e una forzatura di Jones dalla distanza per dimezzare lo svantaggio da Dunston e compagni e poi Cordinier serve splendidamente Belinelli per l’appoggio del 44-50. Grazie ai liberi di Inglis e a una bomba di Robertson, i taronja si avvicinano ulteriormente e poi, dopo un botta e risposta dalla lunetta tra Lundberg e Pradilla, è ancora Robertson a mettere la firma sul sorpasso locale (54-52).

Sul finire del quarto, Lopez-Arostegui segna dal mezzo angolo e un paio di folate di Jovic alzano ulteriormente i giri del motore valenciano, nonostante un jumper di Hackett provi a scuotere Bologna dal torpore (60-54 dopo 30’). Una bomba di Shengelia non fa poi perdere la Trebisonda ai bianconeri, Lundberg pesca efficacemente il taglio di Cacok per il -2 Segafredo e poi Jones dal palleggio appoggia il 63-59 a 7’ dal termine.

Successivamente, aumentano gli errori da una parte e dall’altra, ma la Virtus è cinica grazie a un super Hackett dall’angolo e a un bel canestro nel pitturato di Cacok che vale il nuovo +1 ospite. Hermansson in penetrazione si carica Valencia sulle spalle, Cacok e Davies si scambiano allora colpi dalla lunetta e alcune palle perse da una parte e dall’altra, permettono proprio a Davies di firmare i liberi del 69-66 a 2 minuti e mezzo dalla fine.

In seguito, Lundberg sbaglia un tiro da tre punti dall’angolo, Davies manda a bersaglio un altro jumper per il +5 locale ma Belinelli con una super bomba riavvicina la Virtus (71-69). Lo stesso capitano bianconero ci riprova poi dalla punta ma stavolta sbaglia, Jones allora guadagna e firma i liberi del +4 e una palla persa di Hackett costringe Bologna alla resa. Finisce 79-71.

Il tabellino e gli highlights

Valencia Basket vs Virtus Segafredo Bologna: 79 – 71. Progressione parziali: 26 – 21; 37 – 47; 58 – 54

Valencia Basket: Puerto 3, Reuvers, Pradilla 4, Lopez-Arostegui 9, Jones 17, Ferrando ne, Inglis 4, Jovic 9, Tourè 5, Hermannsson 4, Robertson 12, Davies 12.

Coach: Mumbru

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7, Lundberg 13, Belinelli 11, Pajola 3, Smith ne, Dobric 2, Cacok 8, Shengelia 15, Hackett 7, Polonara, Dunston 5, Abass ne.

Coach: Banchi

Arbitri: TOMISLAV HORDOV, ROBERT VYKLICKY, VASSILIS PITSILKAS.

Gli Highlights