Virtus, aperta la campagna abbonamenti per il girone di ritorno: prezzi e modalità di acquisto

La Virtus Segafredo Bologna comunica in una nota di stampa che è aperta la Campagna Abbonamenti per il girone di ritorno che permette di sottoscrivere l’ABBONAMENTO FULL, che comprende tutte le partite del girone di ritorno della regular season di Euroleague e della regular season di LBA.

Inoltre tale sottoscrizione darà diritto alla prelazione sul posto della Segafredo Arena per gli eventuali playoff.

Sarà possibile per ogni abbonato di questa stagione alla Segafredo Arena (esclusa Gradinata Ovest e Tribù bianconera) sottoscrivere fino a tre abbonamenti a prezzo agevolato inserendo il codice di accesso presente sull’abbonamento.

Virtus Segafredo Bologna offre, anche per la Campagna Abbonamenti del girone di ritorno, la possibilità di rateizzare il costo dell’abbonamento grazie alla partnership con Avvera S.p.A., società del Gruppo Credem specializzata nel finanziamento alle famiglie, offrendo agli abbonati notevoli vantaggi:

suddivisione della quota dell’abbonamento in 6 rate mensili senza interessi, con pagamento della prima rata da gennaio 2024

modalità di richiesta semplificata (documenti di reddito non necessari)

possibilità di finanziare più abbonamenti in un’unica soluzione (importo minimo € 250€)

La rateizzazione è attivabile esclusivamente recandosi in Casa Virtus, via dell’Arcoveggio 49/2, entro e non oltre il 10 gennaio 2024.

Modalità di acquisto:

online su vivaticket al seguente link

Casa Virtus, Via dell’Arcoveggio 49/2, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

nei punti vendita autorizzati Vivaticket

Si comunica inoltre che gli uffici di Casa Virtus, in Via dell’Arcoveggio 49/2 saranno chiuso i giorni lunedì 25 dicembre, martedì 26 dicembre 2023 e lunedì 01 gennaio 2024.

I prezzi