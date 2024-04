Euroleague, Olimpia-Virtus: come vederla in tv e in streaming

Penultima giornata della Regular Season dell'Euroleague 2023-2024. Mancano, con quella del 5 aprile, due partite alla fine e saranno le partite che determineranno la griglia finale per la corsa alla Final Four.

Importante l'impegno che vede la Virtus Bologna in campo nel derby tutto italiano contro l'Olimpia Milano al Forum di Assago. Un derby dove l'Olimpia ha ancora piccole possibilità di agganciare il decimo posto.

Un derby dove la Virtus Bologna ha timbrato la scorsa settimana l’accesso ai play-in e nonostante arrivi a questa gara dopo cinque sconfitte consecutive e otto delle ultime 10, un ritmo che l’ha spinta dal secondo-terzo posto alla zona play-in.

Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza stampa il Coach delle Virtus Luca Banchi e Tornike Shengelia. Ecco le loro parole.

La conferenza stampa di Banchi e Shengelia

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della sfida con Milano: “Milano è indiscutibilmente una delle squadre più competitive dell’intera EuroLeague, come testimoniato dai recenti successi, che le offrono ancora residue speranze di qualificazione alla post-season. Entrambe le squadre arriveranno a questo appuntamento determinate a giocare una gara di alto profilo, come tradizione tra compagini destinate a competere su ogni fronte. Troveremo un’avversaria in un ottimo momento di forma, in grado di imporre la propria fisicità, intensità e profondità d’organico in entrambe le metà campo, motivo per cui questo test ci obbligherà ad una performance caratterizzata da fiducia, aggressività e continuità”.

Il prepartita di Tornike Shengelia: “Ci aspettiamo una partita difficile, non dobbiamo farci ingannare dalla classifica. Milano è un’ottima squadra e sappiamo quanto sarà dura. Sarà sicuramente una grande partita, è sempre bello misurarsi in sfide di questo livello. Loro hanno tanti lunghi forti, non solo Mirotic ma anche Melli, Hines, Poythress, non dovremo concentrarci su un solo giocatore”.

Olimpia Milano-Virtus Bologna: come vederla in tv e in streaming

EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Bologna si gioca venerdì 5 aprile, alle 20:30 al Forum di Assago. GLI ARBITRI – Matej Boltauzer (Slovenia), Robert Lottermoser (Germania), Luka Kardum (Turchia).