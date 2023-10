EuroLeague, Paladozza Sold-out per la sfida con la Stella Rossa: tutte le info per l’accesso

Un’altra grande notte di Euroleague attende la Virtus Segafredo Bologna venerdì 20 ottobre alle ore 20.30. Il Paladozza sarà, infatti, tutto esaurito per la sfida contro la Stella Rossa, valida per la quarta giornata della Regular Season del massimo campionato europeo. Un’ennesima dimostrazione di affetto e vicinanza da parte dei tifosi virtussini nei confronti delle V Nere.

In seguito al provvedimento del Prefetto di Bologna in data 16/10/23 con il quale si decreta il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi della Stella Rossa di Belgrado, Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A comunica che, in occasione del match di Euroleague verrà effettuato il controllo dei documenti agli ingressi e sarà vietato l’accesso ai possessori di biglietto con nominativo diverso dal proprio documento.

Per questo motivo la Società invita tutti coloro che hanno acquistato il biglietto per la gara in oggetto a verificare la corretta corrispondenza tra nominativo e documento di riconoscimento. Invitiamo infine tutti i tifosi ad arrivare con largo anticipo agli ingressi del PalaDozza, i cancelli verranno aperti dalle ore 19.00.

Le parole di Coach Banchi

Nel frattampo in vista del match di Euroleague contro Alba ha parlato Coach Banchi ecco le sue parole: “La squadra dal punto di vista emotivo prende energia dalle vittorie, come qualsiasi squadra, dalla buona prestazione di Monaco e dalla discreta continuità espressa nell’insidiosa trasferta di Trento. Ci prepariamo a questo ciclo di gare sotto il profilo emotivo nella condizione ideale per farlo. La sconfitta con Kaunas ci lascia quel briciolo di amarezza che vorrei tramutassimo in determinazione per cercare di alzare ancor più il livello del nostro gioco".

E ancora: "Questa è l’Eurolega, quanto di più eccelso esista nella pallacanestro europea, devi essere molto attento perché non ci sono squadre che ti concedono margine di errore. Ne è un esempio evidente Berlino, le cui caratteristiche sono molto specifiche e quindi sarebbe un errore pensare che sia una partita meno complessa di quanto siano state Monaco e Kaunas, è semplicemente diversa ma nasconde la sua complessità. Achille non è ancora disponibile e questo limita le nostre possibilità, ci spinge sempre a gestire questa emergenza che diventa ancora più evidente giocando tre partite in un lasso di tempo così ristretto".

"La squadra dal punto di vista mentale ci arriva con un buon mood - sottolinea il tecnico - dal punto di vista tecnico deve sopperire a un’emergenza e si porta in dote questo piccolo neo di come non siamo stati capaci di capitalizzare i vantaggi accumulati contro Kaunas, che forse è qualcosa di possibile in un momento così precoce della stagione, ma l’Eurolega non dà margine".

"Arriviamo con il carico di motivazione e determinazione che ci permette di giocare una partita alla volta - conclude Banchi - ma sempre con una volontà consistente di imporre la nostra pallacanestro. Questa è una squadra che più di altre è fortemente caratterizzata da un suo stile, oramai da anni, con giocatori di talento che giocano a ritmi elevatissimi, con una tipologia di pallacanestro diversa dal convenzionale.”