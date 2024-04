L'Euroleague della Virtus finisce qui, il Baskonia vince la sfida e guadagna i Play Off

La Virtus Segafredo Bologna viene sconfitta per 89-77 nella seconda partita del Play-in Tournament dell'Euroleague sul campo del Baskonia Vitoria-Gasteiz e chiude qui il suo comunque ottimo cammino stagionale nella massima competizione europea di basket maschile.

Dopo aver lottato alla pari nel primo tempo, infatti, i baschi si sono imposti grazie a un parziale di 31-16 che ha aperto il gap rivelatosi poi decisivo. Ai bianconeri non sono bastati i 5 uomini portati in doppia cifra, ossia Shengelia (16 punti e 7 rimbalzi), Hackett (13 punti), Belinelli (10 punti), Cordinier (10 punti) e Lundberg (10 punti).

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - Avvio di partita con Belinelli a caricarsi sulle spalle gli ospiti e Sedekerskis ad aprire il tabellino rossoblu con due triple e il gioco da tre punti del 9-8. Dopo un botta e risposta tra Rogkavopoulos e Shengelia sotto i tabelloni, Cordinier al ferro attutisce gli effetti di una bomba a testa di Costello e Howard, regalando anche a Zizic l’affondata del 19-18.

A seguito di una coppia di liberi realizzati da Howard, Abass si sblocca con un bel canestro in fade-away e Lundberg batte la sirena del quarto con l’incursione del 21-22. Il Baskonia si affida poi ancora alla versatilità di Costello ma una tripla di Abass e un paio di belle giocate individuali di Lundberg non fanno scappare i padroni di casa, riuscendo anzi a rimettere anche la testa avanti sul 28-29.

La pericolosità perimetrale di Rogkavopoulos e una tripla di Howard, successivamente, il Baskonia tocca più volte il +4 ma una tripla e la potenza di Hackett e una tuonante schiacciata di Abass pareggiano ancora la sfida (36-36). Al termine del tempo, un taglio vincente di Miller-McIntyre e una bomba di Howard vengono annullati da una super tripla di Howard e un’altra perla di Lundberg, mandando le squadre negli spogliatoi sul 41-41.

L’ex Shengelia apre la ripresa con un elegante movimento dal post-basso ma poi il Baskonia sigla un break di 12-0 con le folate di Miller-McIntyre in transizione, due triple consecutive di Markus Howard e un tap-in di Rogkavopoulos. Hackett interrompe l’emorragia con l’appoggio fondamentale del 53-45 ma Miller-McIntyre continua a trovare linee di penetrazione e Howard soprattutto manda a bersaglio altre due bombe di puro talento che spingono il Baskonia sul +16 (63-47).

Dopo un timeout chiamato da coach Banchi, la Segafredo si scuote con Shengelia e Zizic a firmare due canestri con fallo subìto che riavvicinano gli ospiti sul -11, sebbene poi Costello dalla lunetta e una tripla di Marinkovic spengano un minimo l’inerzia ospite (68-54). Sul finire del quarto, Shengelia e Pajola non riescono a fermare le accelerazioni di Howard e Miller-McIntyre, lasciando così i baschi in controllo del match dopo 30’ (72-57).

Con un recupero finalizzato da Lundberg e le triple di Polonara, Hackett e Mickey, la Virtus cerca di carattere di non mollare ma Howard è implacabile e assieme a Marinkovic e Costello mantengono il gap in doppia cifra tra le squadre (79-68). Ci pensano poi le bombe di Costello e Sedekerskis a rendere vane le ultime folate di Cordinier e soprattutto Shengelia e a sigillare la vittoria del Baskonia per 89-77.

IL TABELLINO

Baskonia Vitoria-Gasteiz vs Virtus Segafredo Bologna: 89 – 77 (Q1 21 – 22; Q2 41 – 41; Q3 72 – 57)

Baskonia Vitoria-Gasteiz: Howard 28, Raieste, Chiozza, Querejeta ne, Sedekerskis 16, Marinkovic 5, Miller-McIntyre 8, Diez, Rogkavopoulos 9, Kotsar 4, Costello 19, Theodore ne.

Coach: Ivanovic

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 10, Lundberg 10, Belinelli 10, Pajola 1, Dobric, Shengelia 16, Hackett 13, Mickey 3, Polonara 3, Zizic 4, Dunston, Abass 7.

Coach: Banchi

Arbitri: ILIJA BELOSEVIC, MEHDI DIFALLAH, MILAN NEDOVIC.

GLI HIGHLIGHTS