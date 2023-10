Euroleague, prima vittoria interna per la Virtus: superato l'Alba Berlin

Primo back-to-back di EuroLeague per la Virtus Segafredo Bologna di Coach Banchi che al PalaDozza, alla terza giornata di Regular Season, affronta l’Alba Berlino di Procida e Spagnolo.

Out Polonara, la Segafredo conferma i 12 della vittoria nel Principato di Monaco di venerdì scorso. Ed è vittoria anche stasera. Finisce con un sofferto 87-76. Decisivo l'apporto di Shengelia, che ne piazza 26, di Mickey che chiude il referto a 15 e di Belinelli che firma 12 preziosissimi punti.

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - Partenza sprint della Virtus Segafredo che nei primissimi minuti di gioco si porta in vantaggio grazie alle giocate di Belinelli e Dunston e pressando a tutto campo la squadra tedesca, il capitano dall’angolo seguito da Cordinier e Shengelia allungano a +8 le lunghezze di distanza dai propri avversari (12-8), in difesa le V Nere concedono poco o nulla e il time out televisivo viene chiamato sul punteggio di 15 a 8.

Shengelia e Smith dall’arco puniscono la difesa di Berlino, Dobric sempre da tre, Shengelia ai liberi e Pajola anche lui dai 6 e 75, chiudono i giochi nel primo quarto di gara, sirena e 10′ in archivio sul punteggio di 27 a 11.

Inizio di secondo quarto più equilibrato con la Virtus che prova a mantenere con Dobric, sempre da tre, il vantaggio accumulato dopo 4′ scarsi dalla ripresa (32-18), l’Alba prova a ritornare in partita ma la difesa bianconera non lascia troppo spazio di manovra a Procida e compagni, Mickey al contrario lotta e segna sotto le plancie avversarie costringendo la panchina avversaria al time out (34-21).

Fase di gara più contratta, entrambe le squadre faticano a chiudere i loro giochi in attacco, ci pensa Hackett a smuovere il punteggio e a dare il la all’ultimo assalto dei bianconeri, 44 a 26 il punteggio alla sirena, squadre che rientrano negli spogliatoi.

L’Alba rientra in campo con l’idea di reagire al pesante passivo, Olinde prova a caricarsi la squadra sulle spalle sfruttando la soluzione dall’arco e riportandola a – 9 a meno di 5′ dalla terza sirena (53-44), time out chiamato da Coach Banchi; Shengelia e Dunston provano a spezzare il break tedesco.

Pajola ruba palla e lancia il contropiede vincente ad opera del centro georgiano e la difesa bianconera ora chiude di nuovo i varchi nel pitturato, Dunston schiaccia e chiude il gioco da tre punti che vale il nuovo +15 2′ dalla fine del quarto (62-47).

Chiude momentaneamente i giochi Lundberg, che gioca con il cronometro e lascia partire allo scadere la bomba del +16 (67-51). La squadra tedesca prova a mettere segno l’ultimo tentativo di rimonta ma la difesa bianconera non è dello stesso avviso.

Spagnolo e Procida provano a tenere vive le speranze avversarie prima che Mickey trovi giocate e punti dalla media, Hackett lotta su ogni rimbalzo e la Segafredo mantiene alto il ritmo della gara.

Spagnolo prosegue con precisione al tiro e porta punti all’Alba, ma Shengelia e Mickey si fanno trovare pronti sotto canestro e la Virtus è a +11 (80-69) a 2′ dal termine della sfida.

Dopo un time out della panchina avversaria successivo a una tripla di Brown, i bianconeri ritornano in campo motivati a chiudere la pratica con i 3 punti di Cordinier e i 2 di Shengelia. La partita dunque termina 87-76 per la Virtus, che conquista la prima vittoria casalinga in questa nuova stagione di Euroleague.

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna - ALBA Berlin: 87-76. Parziali: 27 – 11; 44 – 26; 67 – 51

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 7, Lundberg 3, Belinelli 12, Pajola 3, Smith 3, Dobric 6, Cacok ne, Shengelia 26, Hackett 5, Mickey 15, Dunston 7, Abass.

Coach: Banchi

ALBA Berlin: Brown 17, Procida 2, Spagnolo 15, Delow 6, Mattisseck 3, Schneider 4, Thomas 2, Nikic 2, Samar, Olinde 10, Thiemann 13, Bean 2.

Coach: Gonzalez

Arbitri: MOGULKOC, BISSANG, BALAK.