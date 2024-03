Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due oggi, venerdì 21 marzo, ore 19.00 Stark Arena (Belgrado).

Il prepartita di Rihards Lomazs : “Sappiamo cosa ci aspetta, è uno dei campi più difficili d’Europa. I nostri avversari non hanno nulla da perdere, per noi si tratta di mettere insieme 40 minuti, ne mettiamo sempre 25 o 30 ma dobbiamo giocarli tutti e 40′ e il risultato dovrebbe essere positivo. Siamo molto motivati e pronti a vincere questa partita.”

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della trasferta europea: “A Belgrado, contro la Stella Rossa, ci aspetta un’avversaria molto determinata a concludere questa stagione di EuroLeague con prestazioni di alto profilo, soprattutto davanti ai loro tifosi. Affronteremo questa gara con l’ imperativo di pareggiare la loro prestanza fisica e l’aggressività a rimbalzo, aspetto chiave per controllare i ritmi di una partita che si preannuncia molto insidiosa.”

Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza stampa il Coach delle Virtus Luca Banchi e Rihards Lomazs. Ecco le loro parole.

L'impegno che chiude questa settimana vede la Virtus Bologna impegnata alla Stark Arena di Belgrado venerdì 22 marzo per la sfida contro la Stella Rossa.

Ultime giornate della Regular Season dell'Euroleague 2023-2024. Mancano, con quelle di questa sera, quattro partite alla fine e saranno le partite che determineranno la griglia finale per la corsa alla Final Four.

Euroleague, Stella Rossa-Virtus: come vederla in tv e in streaming