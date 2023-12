Euroleague, Valencia-Virtus: come vederla in tv e in streaming

Dopo quattro vittorie consecutive, quelle interne con Barcellona, Maccabi Tel Aviv e Valencia e quella esterna di Vitoria con il Baskonia la Virtus Bologna di Luca Banchi affronta un nuovo match di Euroleague di grande intensità.

Il match è quello con il Valencia una squadra che non ha bisogno di presentazioni al momento è al settimo posto in classifica con una statistica di otto vittorie e sette sconfitte mentre la Virtus viaggia altissima al secondo posto con 11 vittorie e 4 sconfitte.

Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza stamp il Coach delle Virtus Banchi e Cacok. Ecco le loro parole.

Le parole di Banchi e Cacok

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della gara: “Affrontiamo la gara contro Valencia consapevoli che esistono delle analogie con i nostri precedenti avversari, legati soprattutto alla fisicità e alla consistenza, che ad oggi rende statisticamente Valencia la difesa meno battuta dell’ intera EuroLeague. Coach Mumbru sta dando continuità alla precedente stagione proponendo un basket molto strutturato che raramente concede spazi agli avversari, specialmente quando sul loro campo certe caratteristiche vengono esaltate. Questa partita rappresenta un importante banco di prova, per dimostrarsi in grado di produrre una prestazione di alto profilo, unica via alla ricerca di un successo che sarebbe formidabile all’ interno dell’ennesima impegnativa double-week”.

Il prepartita di Cacok: “Ci aspetta una bella partita. Penso che la gara di ieri sia stata difficile e che sia stata vinta con merito, questo ci ha permesso di imparare dai nostri errori, di essere più preparati, di fare quello che sappiamo e di giocare insieme”.

Valencia-Virtus Bologna, come vederla in tv e in streaming

Valencia vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due, giovedì 21 dicembre, ore 20.30 Pabellon Fuente De San Luis . Arbitri: TOMISLAV HORDOV, ROBERT VYKLICKY, VASSILIS PITSILKAS.