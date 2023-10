Euroleague, Virtus alla prova Stella Rossa: come vederla in tv e in streaming

Vigilia del primo back-to-back di Euroleague per la Virtus Segafredo Bologna, un back-to-back che, dopo le bella vittoria contro l'Alba Berlin, vede i ragazzi di Coach Banchi impegnati in casa nella difficile sfida contro la Stella Rossa.

Ad oggi la Virtus è quarta in classifica con uno score di 2 vittorie e una sconfitta mentre la compagine serba è decima con 1 vittoria e 2 sconfitte. Ma ovviamente per storia, blasone e mercato non nasconde ambizioni altissime.

Per l'occasione il PalaDozza sarà vestito a festa, previsto il tutto esaurito e nonostante il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti secondo la decisione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica .

Le parole di Coach Banchi

Della sfida ha parlato in conferenza stampa Coach Banchi. Ecco le sue parole: “C’è grande attenzione su come saremo in grado di gestire le nostre energie in questo back-to-back. Affrontiamo la Stella Rossa, una delle squadre che in estate ha impressionato maggiormente per il mercato operato, non nascondendo le ambizioni di voler essere una assoluta protagonista in EuroLeague".

E ancora: "Questo offrirà grande stimolo, insieme al ritorno di Teodosic che ha rappresentato per tutto il popolo virtussino un punto di riferimento cestistico nelle ultime 4 stagioni, contribuendo insieme a Club, Staff e compagni a centrare una impressionate serie di successi".

"Vogliamo regalare al nostro pubblico - conclude Banchi - una serata di grande basket ,misurandoci con avversarsi di straordinario talento ma replicando con la consapevolezza di avere armi e risorse per competere.”

Gli fa eco l'ex Ognjen Dobric nel pregara: “Sulla carta la Stella Rossa è forse la migliore versione degli ultimi anni. Sicuramente lotterà per i primi 8 posti in classifica in Eurolega perché è una squadra di grande talento. Per noi sarà sicuramente una partita tosta da affrontare con la massima concentrazione”.

Come vederla in tv e in streaming

Virtus Segafredo Bologna vs Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade. Palla a due domani, venerdì 20 ottobre ore 20.30, Paladozza. Arbitri: CARLOS PERUGA, IGOR DRAGOJEVIC, HUGUES THEPENIER.

Diretta Sky Sport, DAZN, Euroleague.tv e Radio Nettuno Bologna Uno.