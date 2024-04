Euroleague, Virtus-Baskonia: come vederla in tv e in streaming

Ultima giornata della Regular Season dell'Euroleague 2023-2024. La partita che determina la griglia finale per la corsa alla Final Four. Importante l'impegno che vede la Virtus Bologna in campo all'Arena contro il Baskonia Vitoria-Gasteiz.

La Virtus Bologna ha timbrato due settimane or sono l’accesso ai play-in e nonostante arrivi a questa gara dopo sei sconfitte consecutive e nove delle ultime 10, vuole ben figurare per guadagnare il fattore campo nelle sfide decisive della stagione.

Da segnalare che la sfida tra Virtus e Baskonia segna il sesto sold-out consecutivo alla Virtus Segafredo Arena in EuroLeague.

Terminerà quindi con l’ennesimo “tutto esaurito” la Regular Season europea delle V Nere, il settimo sulle otto gare della massima competizione continentale disputate a Bologna dall’inizio del 2024.

Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza stampa il Coach delle Virtus Luca Banchi e Tornike Shengelia. Ecco le loro parole.

La conferenza stampa di Banchi e Polonara

Alla vigilia della sfida col Baskonia ha parlato coach Banchi: “C’è grande desiderio da parte di tutti di dimostrarci all’altezza di un appuntamento così importante. Per entrambe questa partita sarà l’antipasto del play-in".

"È il momento di curare ogni piccolo dettaglio e di controllare le emozioni. Baskonia gioca ad alto ritmo, a Madrid ha giocato ad alto punteggio, con tanti possessi e hanno messo in mostra le loro capacità balistiche".

"È una squadra di taglia fisica ed atletismo che, per caratteristiche, può giocare una difesa molto aggressiva. Sarà una gara dura ed impegnativa ma ci stiamo preparando nel miglior modo possibile.”

Il commento di Achille Polonara prima della gara: “Vogliamo chiudere al meglio questa Regular Season per dimostrare che meritiamo la post season. Baskonia ha talento e corre molto bene in contropiede: hanno vinto a Madrid e in altri campi difficili. Dobbiamo partire come sempre dalla difesa, che sarà la chiave per limitare i loro punti di forza.”

Virtus Bologna-Baskonia: come vederla in tv e in streaming

Virtus Segafredo Bologna vs Baskonia Vitoria-Gasteiz. Palla a due, venerdì 12 aprile, ore 20.30 Virtus Segafredo Arena. Arbitri: ILIJA BELOSEVIC, SASA PUKL, AMIT BALAK.