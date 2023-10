Euroleague, Virtus da impazzire: superata anche la Stella Rossa

La Virtus Segafredo Bologna chiude nel migliore dei modi la sua settimana perfetta. Una settimana iniziata con la bella vittoria, in Euroleague, contro l'AS Monaco, proseguita in LBA con l'impresa di Trento, sostanziata mercoledì, in casa, contro l'ostico Alba Berlin e chiusa, trionfalmente, stasera al PalaDozza contro la Stella Rossa dell'ex Teodosic sconfitta 85-79 al termine di una sfida non spettacolare ma sicuramente intensa ed appassionante.

Prima della sfida il Palazzo canta per Milos, il Presidente Zanetti consegna prima della palla a due l’immagine più iconica dei suoi quattro anni in Virtus, l’abbraccio del popolo virtussino dopo la vittoria in Eurocup dell'11 maggio 2022

Per la Virtus si tratta della terza vittoria consecutiva in Euroleague, una vittoria che porta i ragazzi di Caoch Banchi al terzo posto assoluto della classifica di Regular Season di Euroleague con una statistica di 3-1 alle spalle delle imbattute Real Madrid e Barcellona.

Da segnalare il dato di sei uomini in doppia cifra, un sontuoso Shengelia che mette a referto 19 punti, Belinelli che ne piazza 15, Mickey che chiude a 13, un ottimo Cordinier che ne segna 11 più Lundberg e Pajola che centrano i 10 punti nel finale.

La cronaca

Parte benissimo la Virtus che al termine della prima frazione è avanti di +11, 26-15 il parziale. Nel secondo quarto la sfida si fa intensa ed equilibrata, la frazione termina 18-18 una dato comunque sufficiente ai padroni di casa per andare al riposo sul 44-33.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Stella Rossa si dispone sul parquet in modo migliore e mette in difficoltà la Virtus, limitandola al tiro, solo 18 punti, e rosicchiando 4 degli undici punti di svantaggio.

Nel quarto finale la sfida si fa durissima, combattuta colpo su colpo sul filo dell'equilibro. Si entra nel minuto finale ad un incollatura. Ma nella fase decisiva del match la Stella Rossa è troppo fallosa, Belinelli e Cordinier salgono in cattedra e a dispetto del 23-24 del parziale portano a casa il successo. Finisce 85-79 e il PalaDozza può cantare a festa.

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna-Stella Rossa 85-79 26-15; 18-18; 18-22; 23-24

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 11, Lundberg 10, Belinelli 15, Pajola 10, Smith, Dobric 2, Cacok, Shengelia 19, Hackett 4, Mickey 13, Dunston 1, Abass. Coach: Banchi

Stella Rossa: Teodosic 5, Hanga 11, Davidovac 4, Mitrovic 14, Lazic 4, Simonovic 1, Napier 23, Bolomboy 8, Nedovic 3, Giedraitis 6, Kuzmic, Dos Santos. Coach: Ivanovic

Arbitri: CARLOS PERUGA, IGOR DRAGOJEVIC, HUGUES THEPENIER.