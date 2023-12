Euroleague, Virtus-Olympiacos: come vederla in tv e in streaming

Dopo tre vittorie consecutive, quelle interna con Barcellona e Maccabi Tel Aviv e quella esterna di Vitoria con il Baskonia la Virtus Bologna di Luca Banchi torna all'Arena per disputare un match di Euroleague di grande fascino ed intensità.

Il match è quello con l'Olympiacos Pireo una squadra che davvero non ha bisogno di presentazioni forte delle tre vittorie nella massima competizione di basket europeo, 1997, 2012 e 2013 e dell'affermazione nella Regular Season della scorsa stagione.

Al momento il club greco è decimo in classifica con una statistica di sette vittorie e sette sconfitte mentre la Virtus viaggia altissima al terzo posto con 10 vittorie e 4 sconfitte.

Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza stamp il Coach delle Virtus Luca Banchi e Bryant Dunston. Ecco le loro parole.

Le parole di Banchi e Dunston

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della sfida con l’Olympiacos: “La gara contro l’ Olympiacos è certamente una delle più affascinanti e stimolanti dell’intera stagione di Euroleague. Vincitrice della Regular Season dello scorso anno e finalista, la squadra greca rappresenta una delle più serie candidate al titolo e arriverà a Bologna forte di un roster estremamente profondo arricchito ulteriormente dal recente arrivo di Filip Petrusev, che va ad aggiungere ulteriore consistenza ad un settore lunghi già dominante".

E ancora: "Cercheremo di farci forte di precedenti prestazioni, dove abbiamo dimostrato di essere capaci di andare oltre gli apparenti limiti fisici o tecnici e portare la gara su binari che ci permettano di tornare ad esprimere la nostra miglior pallacanestro, con uno sforzo collettivo che abbracci squadra, staff e pubblico. Queste sono serate speciali da vivere con enfasi ed entusiasmo, godendo l’atmosfera che la Virtus Segafredo Arena e le squadre, sono certo, sapranno regalare.”

Il prepartita di Bryant Dunston: “L’Olympiacos è una squadra tosta. Sarà una partita difficile, molto fisica. Hanno una squadra molto equilibrata e un ottimo allenatore. Sono stato allenato dal loro coach, quindi capisco un po’ la loro filosofia. Ma per quanto riguarda la partita di domani dobbiamo entrare in campo con il piglio giusto, giocare in modo fisico e forte in difesa. Dobbiamo impedire loro di segnare canestri facili, perché ottengono molti punti grazie ai tagli, ai rimbalzi offensivi e giocare insieme in attacco. Assicurarsi che tutti tocchino la palla, spostare la difesa da un lato all’altro e sfruttare le opportunità.”

Virtus Segafredo Bologna vs Olympiacos Piraeus. Palla a due, martedì 20 dicembre, ore 20.30 Virtus Segafredo Arena. Arbitri: DAMIR JAVOR, CARLOS PERUGA, MILAN NEDOVIC.

Biglietti disponibili a questo link. La biglietteria di P.zza della Costituzione sarà aperta domani, martedì 19 dicembre, dalle ore 18.30.