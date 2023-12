Euroleague, Virtus-Partizan: come vederla in tv e in streaming

Dopo lo stop patito con il Valencia, ma a valle di quattro vittorie consecutive, quelle interne con Barcellona, Maccabi Tel Aviv e Olympiakos Piraeus e quella esterna di Vitoria con il Baskonia, vittorie che hanno proiettato la Virtus Bologna di Luca Banchi al terzo posto, la Segafredo chiude il mese di dicembre, ed il girone di andata, affrontando un nuovo match di Euroleague di grande intensità.

Il match è quello con il Partizan Mozzart Bet Belgrade una squadra che non ha certo bisogno di presentazioni al momento è al sesto posto in classifica con una statistica di nove vittorie e sette sconfitte mentre la Virtus viaggia altissima con 11 vittorie e 5 sconfitte.

Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza stamp il Coach delle Virtus Luca Banchi e Toko Shengelia. Ecco le loro parole.

Le parole di Banchi e Shengelia

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della trasferta europea: “Chiudiamo il girone di andata con una gara certamente impegnativa in un contesto ambientale unico. Il Partizan sta attraversando un ottimo momento di forma, confermato dai 5 successi nelle ultime 6 gare di EuroLeague ed una sola sconfitta sul parquet di casa, a conferma del fatto che sarà decisivo riuscire a giocare una partita di grande combattività e consistenza per confermare la nostra attuale posizione di classifica, consolidando ambizioni e valori di squadra, quanto mai sotto stress, contro avversari di tale caratura.”

Il prepartita di Toko Shengelia: “Sappiamo che stanno per arrivare partite molto importanti e molto difficili. Il Partizan gioca un’ottima pallacanestro e sta vivendo un momento di grande forma. Sappiamo anche quanto siano forti quando giocano in casa e che quando giochi sul quel campo, se non siamo al 100%, possa essere una lunga notte per noi. Ogni possesso è importante, sia in difesa che in attacco, andremo lì molto concentrati per cercare di vincere la partita e finire la prima metà della stagione regolare nella miglior maniera possibile”.

Virtus Bologna-Partizan Mozzart Bet Belgrade, come vederla in tv e in streaming

Virtus Segafredo Bologna vs Partizan Mozzart Bet Belgrade. Palla a due, giovedì 28 dicembre, ore 18.30 Stark Arena (Belgrado).

Arbitri: EMIN MOGULKOC, ARTURAS SUKYS, EDUARD UDYANSKYY.

Indisponibile: Jordan Mickey.