Euroleague, Virtus-Valencia: come vederla in tv e in streaming

Dopo la pausa per la Final Eight della Coppa Italia, in verità non andata benissimo e quella per le nazionali riparte la stagione della Virtus Segafredo Bologna di Coach Luca Banchi.

E riparte con una durissima sfida di Euroleague. Giovedì 29 febbraio, infatti, le Vu Nere saranno impegnate all'Arena nel Round 27 della Regular Season contro il Valencia.

Valencia che attualmente occupa la nona piazza del torneo con una statistica di 13 vittorie e 13 sconfitte, mentre la Virtus è quinta con 16 vittorie e 10 sconfitte.

Dei temi tecnici e tattici della sfida hanno parlato in conferenza stampa il Coach delle Virtus Luca Banchi e Ante Zizic . Ecco le loro parole.

Le parole di Banchi e Zizic

Le parole di Coach Banchi alla vigilia della sfida con Valencia: “Valencia è una squadra molto fisica, in grado di produrre numeri che oggi la rendono la seconda miglior difesa dell’ EuroLeague per punti concessi agli avversari. Ci aspetterà per tanto una gara intensa, caratterizzata dall’ incognita legata all’ esigenza di radunare la squadra un solo giorno prima di un impegno così importante. Sarà nostro compito trovare ritmo, fiducia ed intensità, contro un avversario che dispone di quintetti molto atletici e versatili, caratteristiche di una squadra fin qui capace di garantire un rendimento molto continuo”.

Il prepartita di Ante Zizic: ” “Ci aspetta una grande partita domani, abbiamo il vantaggio di giocarla in casa nonostante non abbiamo avuto tanto tempo per allenarci. Abbiamo fatto solo un allenamento tutti insieme ma dovremo comunque seguire il nostro piano partita, giocando in maniera dura fin dall’inizio. Valencia è una buona squadra, stanno giocando bene in questa stagione: dovremo sicuramente bloccare la loro transizione ed evitare di subire canestri facili.”

Barcellona vs Virtus Segafredo Bologna, come vederla in tv e in streaming

Virtus Segafredo Bologna vs Valencia. Palla a due domani, giovedì 29 febbraio, ore 20.30 Virtus Segafredo Arena.

Arbitri: DAMIR JAVOR, UROS NIKOLIC, RAIN PEERANDI

Indisponibili: Devontae Cacok.