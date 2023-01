EuroLeague Women, grande vittoria della Virtus Bologna: battuta Polkowice 89-76

Vittoria preziosa per la Virtus Segafredo Bologna che nel decimo turno della regular season dell'EuroLeague Women batte al PalaDozza il BC Polkowice con il punteggio di 89-76. Per le ragazze di Coach Ticchi è la terza vittoria nella competizione, la prima sul parquet amico.

La partita - Inizio rivedibile per la Segafredo che subisce subito un parziale di 0-10 che indirizza il match in un avvio che ha colto le ragazze di Coach Ticchi impreparate al ritmo e all’intensità che Polkowice ha messo sul parquet.

La Segafredo prova a rientrare in partita grazie ad una tripla di Zandalasini che ridà ritmo all’attacco bianconero ma i problemi in difesa continuano a persistere, con le polacche che accelerano e si portano rapidamente oltre la doppia cifra di vantaggio a metà parziale. Un parziale favorevole riporta, sul finire del quarto, le bianconere a-8 sul 15-23.

La tripla di Gajda fissa il punteggio del primo parziale sul 17-26.

Il secondo parziale inizia in modo totalmente diverso dal precedente per la Virtus che trova in Laksa la sua arma principale e la lettone si incarica del recupero, con triple importanti fino a riportare le compagne a -2, sul 24-26.

Con le V nere rientrate a contatto la partita rimane sul filo dell’equilibrio senza un padrone, ma sempre con Polkowice a condurre. Con ancora 3 minuti sul cronometro, Polkowice conduce per una sola lunghezza con Dojkic autrice di 4 punti di seguito dal campo, sfruttando le penetrazioni sul primo passo, colpendo le vie centrali, spesso lasciate libere dalla difesa arancio-nera.

E’ proprio la numero diciotto della Virtus a trovare il primo vantaggio del match, ancora una volta in penetrazione cogliendo impreparata la difesa ospite: a seguire la Segafredo è capace di piazzare un parziale positivo di 12-0, per portarsi sul 45-37 a 56′ secondi dal termine. Dopo una rimonta incredibile la Virtus chiude avanti il primo tempo sul punteggio di 45-39.

Il secondo tempo inizia con Polkowice altamente aggressivo che si porta sino al -2 ma una tripla di Dojkic rimpolpa il distacco per riportare la Virtus sul 50-45 dopo che sono trascorsi 4′ minuti di orologio: gli attacchi bianconeri non sempre trovano una forte opposizione con Cinili e compagne brave ad approfittare delle falle nella difesa ospite.

Ennesimo parziale Segafredo che trova in Rupert un borsino di 7 punti consecutivi per agguantare il 59-48 a 3′ minuti dal termine. Negli ultimi minuti la Virtus Segafredo riesce a mantenere vivo il vantaggio, andando a terminare l’ultimo parziale sul 65-55.

Nell’ultimo parziale Polkowice tenta l’assalto finale, ma la Segafredo trova canestri importanti con Laksa e Cinili, uniti ad una difesa solida che consente alle bianconere di mantenere un cuscino di 10 punti quando mancano ancora 4′ minuti sul cronometro.

Le avversarie sono sulle gambe, la Virtus Segafredo non si fa più prendere, mantiene il vantaggio e conquista la prima storica vittoria europea casalinga della stagione.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna-BC Polkowice 89-76. Progressione parziali: 17 – 26; 45 – 39; 65 – 55

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 2, Pasa 3, Rupert 15, Barberis, Dojkic 15, Andrè 8, Zandalasini 15, Orsili ne, Parker ne, Laksa 25, Cinili 6. Coach: Ticchi

BC Polkowice: Friskovec 6, Gajda 6, Puter, Gertchen, Wheeler 30, Banaszak ne, Mavunga 15, Spanou 13, Telenga 6 Coach: Kowalewski