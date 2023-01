EuroLeague Women, la Virtus Bologna affronta la difficile trasferta di Bourges

Nuova settimana di EuroLeague Women per le italiane, Virtus Bologna e Famila Schio, chiamate a riscattare le due sconfitte del precedente turno. Difficile trasferta francese per le ragazze di Coach Ticchi impegnate, stasera, contro il Tango Basket Bourges, palla a due ore 20.

Grande insidia per le emiliane, come dimostra il 61-64 dell'andata Bourges può esser alla portata ma è una squadra tosta, con buone individualità come l'ex Reyer Anderson e la pivot canadese Alexander.

La situazione nel gruppo è particolarmente complicata: oggi Bologna è indietro non solo per quanto riguarda i Playoff, ma anche per il possibile treno dell'EuroCup Women.

Alla squadra di Ticchi, per provare a rimettersi in carreggiata, servirà qualche vittoria fuori dagli schemi, oltre a un favorevole esito degli scontri diretti.

Alla vigilia del match proprio coach Giampiero Ticchi ha commentato il match previsto questa sera. “Giocheremo in uno dei migliori palazzetti in Europa - spiega il tecnico - quasi un museo, dedicato esclusivamente al basket femminile che in Francia ha tantissimo seguito ed enorme entusiasmo".

E ancora: "Per questo motivo cercheremo di fare una prestazione all’altezza per onorare questa competizione e ribaltare la partita dell’andata, portando a casa la vittoria. Sappiamo che troviamo di fronte una squadra tosta con tanta esperienza ma penso che abbiamo tutte le certe in regola per poter fare una partita di qualità, come penso sia nelle nostre corde”