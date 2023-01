Euroleague Women, nuova beffa a Bourges per la Virtus Bologna

Di nuovo un finale stregato, la Virtus Segafredo Bologna femminile perde 79-74 sul campo del Tango Basket Bourges e complica ancora il suo cammino in EuroLeague Women.

Un match equilibrato quello in terra francese, dove la Virtus gioca con grande determinazione, guidata soprattutto da Parker, 20 punti, e Rupert, che nel suo ritorno in Francia firma 18 punti, 10 rimbalzi e 5 assist.

“Credo che al di la del risultato abbiamo disputato un’ottima partita - commenta Coach Ticchi al sito ufficiale del club a fine partita - stando in vantaggio per larghissima parte del match, riuscendo a contenere le loro qualità specialmente in casa. All’inizio siamo riusciti a fare le nostre cose, trovando buoni tiri e servendo la palla dentro: purtroppo però non è bastato. E’ un finale di partita che si ripete quindi vuol dire che in questo momento, in quella determinata situazione, abbiamo delle lacune pertanto c’è molto su cui lavorare: essere alla nostri prima in Eurolega non aiuta certamente, ma non cerchiamo alibi perché una situazione simile si risolve solamente lavorando.”

La partita - Buon avvio di partita per la Segafredo che sfrutta subito il tiro da tre punti con Laksa, trovando anche il fondo della retina, al primo possesso, seguita pochi minuti dopo dall’ex di turno Rupert. Per Bourges, dopo un iniziale stordimento, ci pensano Guapo e Anderson a riportare le francesi sulla giusta carreggiata firmando un 4-0 che riporta le due squadre a contatto.

A metà parziale è la Virtus, seppur con poco margine, la partita sul punteggio di 8-11: nessuna delle due squadre prevale ma la Segafredo riesce a trovare un mini allungo sul 13-17 a 3′ minuti dal termine fatto di buone giocate in attacco anche grazie ad una Parker da 8 punti nel parziale. La sostanziale parità del match si trascina anche nel risultato finale con le due squadre che arrivano al termine del primo parziale sul punteggio di 21-21.

La ripresa del secondo quarto vede un immediato parziale di 4-0 da parte di Brouges che per la prima volta dall’inizio del match si trova a condurre, sfruttando banali errori della circolazione di palla della Virtus. Le bianconere sono lucide però nel piazzare un contro break di 4-0 che consente di riportarsi in parità a metà del parziale, con Zandalasini che firma la tripla del +1 dopo il sorpasso delle arancio nere.

L’ingresso di Rupert, capace di siglare da sola un importantissimo 4-0 di parziale, costringe Bourges al time out sul 29-34: nelle ultime azioni le ragazze di coach Lafargue hanno faticato a trovare la via del canestro sbagliando molte occasioni, specialmente da oltre l’arco. Con 1′ minuto sul cronometro la Segafredo comanda le operazioni con un solo punto di vantaggio sul 33-34 e la freddezza di Parker dai liberi si completa solo a metà con un 1/2 che porta però Bourges a perdere palla e sul successivo contropiede, Rupert sigla il +4 per il 33-37 su cui si chiude il primo tempo.

Con il rientro dall’intervallo poco cambia nell’economia del match perchè il match continua a reggersi su un delicatissimo equilibrio prima che, dopo qualche minuto, un parziale di Bourges spezzi l’inerzia e riporti le francesi sotto di una lunghezza sul 39-40.

Parker dalla lunetta resta fredda e realizza i l2/2 che vale il 39-42 per la Segafredo che sul ribaltamento lascia troppo sola Alexander che deve semplicemente appoggiare al vetro. Cambi continui di padrone, con Laksa però che riesce a costruirsi una tripla in corsa e portare la Segafredo sul 43-47, vantaggio che regge diversi minuti con le due squadre che faticano a trovare continuità al ferro.

Boruges costringe la Segafredo a continui miss match sotto canestro e diversi viaggi in lunetta consentono alle francesi di pareggiare i conti sul 49-49, con Bankole a 1′ minuti dal termine del primo quarto, ma ci pensa la solita Rupert dalla lunetta a riportare le bianconere avanti di due sul 49-51, punteggio su cui si chiude anche i terzo parziale.

L’ultima frazione parte con Bourges che usufruisce subito di 2 tiri liberi, Rupert porta avanti di nuovo la Segafredo e Godin pareggia poi i conti sul 53-53. Gara nuovamente in precario equilibrio, spezzato subito dalla tripla in transizione di Del Pero: al canestro di Astier risponde Andrè per il 59-58, ma sul ribaltamento Guapo realizza un 2+1 che vale il 60-58 per Bourges a 6′ minuti dal termine.

Ancora la numero 21 francese dimostra di essere la più in forma delle due compagne siglando il +4, ma prima Zandalasini e poi Andrè ricuciono il distacco, mentre Parker sbaglia il tiro supplementare dopo il tecnico a coach Lafargue per proteste: si rimane inchiodati sul 62-62. Con meno di 5′ minuti da giocare i canestro di Andrè serve a portare la Segafredo sul 64-63 mentre dall’altra parte Alexander firma il 65-64. Bourges trova nei liberi il vantaggio del 67-64, mentre Parker riesce a riportare la Virtus sul 67-66 ma dall’altra parte Guapo segna la tripla che vale il +4 e il personale diciannovesimo punto.

Nel momento in cui Bourges sembrava poter prendere il largo, Laksa inventa la tripla del 70-71, a 2.23′ minuti dalla fine, dopo una transizione in velocità della Segafredo. Il canestro di Anderson riporta le francesi in vantaggio sul 72-71, ma Parker rimane fredda dalla lunetta e segna il sorpasso per il 72-73 con 35′ secondi da giocare sul cronometro. Bourges usufruisce di due tiri liberi con Stainberga che fa 1/2 e pareggia i conti a 30′ secondi dal termine.

Sulla rimessa laterale Dojkic viene anticipata e Bourges firma il vantaggio sul 75-73 con Michel: la stessa numero diciotto nell’azione successiva sbaglia il secondo dei tiri liberi a disposizione e il punteggio si blocca sul 75-74 per Bourges con solo 6′ secondi sul cronometro. Il fallo per fermare il cronometro di Laksa viene giudicato antisportivo, cosi Anderson può usufruire di due tiri liberi: 1/2 è il referto dopo l’esecuzione, per portare le arancio nere sul punteggio di 76-74.

Sulla rimessa di Bourges, un contatto tra Zandalasini e Anderson viene giudicato antisportivo e le francesi usufruiscono del tiro aggiuntivo, assicurandosi un discreto margine, ampliato sino al 79-74, punteggio su cui si chiude poi la gara.

Il tabellino di Tango Bourges-Virtus Segafredo Bologna 79-74. Parziali: 21-21; 12-16; 16-14; 30-23

Tango Bourges: 1 Yvonne Anderson 12 2 Anete Steinberga 12 3 Ornella Bankole 6 17 Sarah Michel 4 18 Pauline Astier 8 20 Emmanuelle Bnuenameu ne 21 Laetitia Guapo 19 30 Jess-Mine Zodia ne 31 Clemence Collin ne 33 Elodie Godin 4 39 Alix Duchet 2 40 Kayla Alexander 12. Coach: Olivier Lafargue

Virtus Segafredo Bologna: 1 Beatrice Del Pero 3 6 Francesca Pasa 0 12 Iliana Rupert 18 15 Beatrice Barberis 0 18 Ivana Dojkic 9 22 Olbis Andre 8 24 Cecilia Zandalasini 7 29 Alessandra Orsili ne 32 Cheyenne Parker 20 33 Kitija Laksa 9 46 Sabrina Cinili 0. Coach: Ticchi