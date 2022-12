EuroLeague Women, amara sconfitta per la Virtus Bologna: al PalaDozza vince Praga 61-85

Doveva esser un match difficile per la Virtus Segafredo Bologna femminile e purtroppo cosi è stato. Al PalaDozza lo ZVVZ USK Praga vince con un netto 61-85.

Ancora senza Dojkic, infortunata, la Segafredo fatica parecchio in attacco dove, al netto di Zandalasini e Parker che combinano per 31 punti, le emiliane hanno parecchia difficoltà a fare canestro.

Specie da fuori, condannate da un 15% totale che lascia poco spazio a interpretazioni.

La partita con Praga diventa dunque un Everest da scalare, specie se dall'altra parte Jones (22) e Thomas (18) non perdonano. Praga cresce nel corso del match e distacca la Virtus, che chiude il 2022 di EuroLeague Women con una sconfitta e una situazione di classifica ora decisamente più complessa.

Le dichiarazioni di Coach Ticchi ai microfoni di Made in Bo al termine della gara: “Sapevamo che sarebbe stata una dura battaglia, abbiamo peccato di timore reverenziale soprattutto all’inizio concedendo troppi rimbalzi offensivi. Eravamo consapevoli della loro forza, ma noi le abbiamo agevolate. Adesso approfitteremo del riposo e poi ripartiremo ancora più forti”.

La partita - Inizio contratto per le due squadre, che faticano a trovare il canestro commettendo più di qualche errore sotto i tabelloni: da una parte Parker e Zandalasini, dall’altra Thomas e Jones a darsi battaglia con un gioco che appare sin da subito molto fisico.

A prevalere infatti sono le difese delle due squadre che costringono i palleggiatori a perdere diversi palloni: ad approfittarne però è la Virtus che, dopo un piccolo gap di 4-9 da parte della squadra ceca, ribalta il parziale portandosi sul 10-9 e costringendo le ospiti ad un time-out.

Minuto di sospensione che giova a Praga che torna sopra e chiude il primo parziale 10-18. Il secondo parziale si apre con una tripla di Orsili che si iscrive cosi a tabellino e riporta la Segafredo sotto di 5 lunghezze. Praga però risponde con diversi viaggi in lunetta e maggior presenza a rimbalzo, soprattutto offensivo, allungando sul 17-30 complici anche le troppe palle perse dalla Segafredo.

Laksa e Zandalasini provano a tenere la Virtus a contatto, ma Praga chiude il quarto avanti sul 28-42. L’inizio di secondo tempo vede la Segafredo iniziare con piglio deciso in fase offensiva, con Laksa e Zandalasini, ma alcune palle perse non consentono un rientro pericoloso.

Praga però continua a produrre gioco, con Thomas che risulta essere ancora un problema poco gestibile per le V nere soprattutto spalle a canestro: la Segafredo infatti concede qualche rimbalzo di troppo e fatica a trovare la continuità necessaria da tre per entrare in fiducia. Praga chiude anche il terzo parziale avanti sul 45-60.

Nell’ultimo parziale Praga gestisce il gap e mantiene la Virtus a distanza, con le V nere che continuano però a lottare su ogni pallone. Le avversarie sono troppo lontane ormai, la Virtus chiude il girone d’andata con una sconfitta, al Paladozza finisce 61 a 85.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna-ZVVZ USK Praga: 61-85. Progressione parziali: 10–18; 28 – 42; 45 – 60

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 3, Pasa 5, Rupert 7, Barberis, Andrè 3, Zandalasini 14, Orsili 5, Parker 13, Laksa 9, Cinili 2. All: Ticchi

VVZ USK Praga: Oblak 11, Conde 7, Vyoralova 5, Vorackova 6, Thomas 18, Wrzesinski ne, Jones 22, Fagbenle 16. All: Hehjkova