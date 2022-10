EuroLeague Women, a Valencia esordio assoluto nella competizione per la Virtus Bologna

Mercoledì 26 ottobre è una data storica per il basket femminile italiano, ed in particolar modo per quello bolognese.

Mercoledì 26 ottobre, al Pavelló Municipal Font de San Lluís, noto anche come La Fonteta, di Valencia la Virtus Segafredo Bologna femminile fa il suo esordio nell'EuroLeague Women, la massima competizione per club di basket femminile.

Il battesimo del fuoco, per le ragazze guidate da Coach Ticchi, è contro il Basket Club Valencia uno dei club più titolati di Spagna e d'Europa. Nella sua bacheca 14 titoli nazionali, 11 Coppa della Regina e 3 trionfi in Eurolega, l'ultimo nel 2012.,

Palla a due alle ore 20, diretta Youtube sul canale ufficiale della competizione

Alla vigilia della prima partita di Eurolega per la Virtus Segafredo femminile ha parlato al sito ufficiale del club coach Ticchi, e sono parole non banali.

“Una prima volta per la Virtus Segafredo Bologna femminile in Eurolega e come per tutte le prime volte per noi è emozionante - - afferma il Coach senza mezzi termini - ed è una cosa che ci dà tantissima motivazione"

E ancora: "Ci sono alcune giocatrici che hanno già fatto esperienze europee e in particolare di Eurolega, alcune hanno giocato lo scorso anno in Eurocup, che però è una competizione diversa rispetto all’Eurolega, per altre sarà la prima volta e sarà importante l’aiuto delle altre compagne di squadra".

"Il Valencia negli ultimi anni ha fatto benissimo - prosegue il Coach della Virtus Bologna - due anni fa ha vinto l’EuroCup contro Venezia: è una squadra che sa come affrontare questo tipo di partite e noi cercheremo di fronteggiarla con il nostro talento e le nostre caratteristiche migliori".

"Siamo pronti - conclude Ticchi - e vogliamo affrontare la competizione nel migliore dei modi possibile.”