EuroLeague Women, la Virtus Bologna espugna il parquet dell'Olympiacos

Quinta giornata di Euroleague Women per la Virtus Segafredo Bologna, ospite dell’Olympiacos al Pireo. Ed arriva una bella e chiara affermazione, 63-79 il finale, la seconda nella competizione.

“Siamo molto contenti - commenta Coach Ticchi al sito ufficiale del club a fine match - abbiamo giocato contro una squadra che ha sempre messo in difficoltà le avversarie. Dopo un inizio non semplice siamo riusciti ad imporre la nostra pallacanestro, soprattutto in difesa dove siamo stati molto attenti".

In chiusura una dedica speciale: "Devo fare un ringraziamento particolare a Cheyenne Parker che è venuta qui a giocare nonostante sua figlia è stata poco bene.”

La partita - Buona partenza delle V nere che vincono la palla a due con Olbis e segnano due canestri importanti da oltre l’arco con Cinili e Laksa, ma tengono in partita le greche che vanno in lunetta due volte dopo aver subito fallo: dopo i primi minuti il punteggio segna ancora parità.

La Virtus produce gioco attaccando con continuità e idee ma l’Olympiacos non molla e risponde con altrettanta decisione soprattutto nelle penetrazioni al ferro e sui contropiedi: alcune palle perse consentono alle biancorosse di allungare sul 22-16 ma con la partita ancora nel suo vivo e senza una padrone. Il quarto si chiude con l’Olympiacos avanti 26-22 ma con Cinili e compagne nel vivo della partita.

Il secondo parziale inizia con le padrone di casa, più precise al tiro, che prendono il primo vantaggio sul 33-24 a cui però la Segafredo risponde bene affidandosi a Parker (già 15 punti e 6 rimbalzi per lei) e Laksa ritornando a -4 e costringendo le padrone di casa al time out.

Una stoppata e una palla recuperata di Olbis consentono alla Virtus di ridurre ulteriormente il distacco in chiusura di parziale con il punteggio di 42-40.

L’intervallo consegna un Segafredo decisa che in attacco punta il ferro con costanza e pareggia subito i conti per poi portarsi sopra: l’incontro mantiene il suo equilibrio ma nella seconda metà la Virtus sblocca l’empasse e prova la prima fuga fatta di alcune difese di ferro che costringono l’Olympiacos a diversi errori.

Trascinate dalla propria capitana Cinili, autrice di canestri importanti, le V nere si portano sul 52-61 alla fine del terzo parziale.

L’ultimo, e decisivo quarto, si apre con l’ennesima difesa forte della Virtus che recupera palla ma nell’azione successiva avviene una fischiata dubbia su Parker a cui viene anche fischiato un tecnico raggiungendo cosi i 5 falli: la Virtus non si scompone e Laksa inventa una tripla impossibile che trova il fondo della retina e anche il contatto della difesa per poi sbagliare il libero addizionale ma catturando il rimbalzo e realizzando il gioco da 5 punti per il 53-66.

Mano a mano che il tempo scorre, gli attacchi perdono smalti e iniziano a vedersi diversi errori da ambo le parti, ma la Segafredo riesce a mantenere il controllo della gara grazie alla difesa che continua a obbligare l’Olympiacos a spendere secondi preziosi nell’attacco.

La tripla di Zandalasini pone il definitivo sigillo sulla vittoria della Virtus Segafredo in Eurolega, la seconda, con il punteggio di 63-79.

Il tabellino di Olympiacos SFP – Virtus Segafredo Bologna 63-79. Parziali: 26–22; 16-18; 10-21; 11-18

Olympiacos SFP: Stamolamprou 21, Stamati, Ayuso 13, Spyridopoulou 6, Syrra, Gustasfson 21, Nikolopoulou, Diela, Gkouzelou, Shook 2, Vamvaka n.e All: Zibarts

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero 2, Zambonelli, Pasa 9, Barberis, Olbis 7, Zandalasini 11, Orsili, Parker 18, Laksa 16, Cinili 14 All: Ticchi