EuroLeague Women, il percorso della Virtus Bologna si chiude con l'USK Praga

Con la 14°, ed ultima giornata della Regular Season, si chiude questa prima, intensa ed estremamente importante per il percorso di crescita dal progetto, della Virtus Segafredo Bologna femminile.

Un percorso che, ad oggi, vede una statistica di 5 vittorie ed 8 sconfitte, 6° posto matematico e la ciliegina sulla torta di vedere Kitija Laksa eletta MVP di Euroleague Women nel mese di febbraio.

Per lei nell'ultimo mese della competizione 20 punti di media, con 4.5 rimbalzi e 2 assist. Nello specifico 18 punti con 3 rimbalzi e 2 assist nella vittoria della V nere al Paladozza contro l’Olympiacos, 22 punti, 6 rimbalzi e 2 assist nella gara vinta contro Szekszard.

Alla vigilia dell'ultima fatica europea ha parlato al sito del Club Coach Ticchi. Ecco le sue parole “Affronteremo l’ultima partita di Eurolega contro una delle squadre più blasonate e prestigiosi dell’intero panorama cestistico femminile europeo, quindi avremo sicuramente un impegno di alto livello".

E ancora: "Per noi deve essere grande stimolo perchè anche se la classifica ormai è congelata, vogliamo assolutamente fare la nostra partita e disputarla nel migliore dei modi".

"Morale? - prosegue il Coach - Le ragazze sono aiutate dalla striscia positiva in campionato che ha dato loro tanta fiducia nei propri mezzi e questo è importante. Dovremo far leva su questo aspetto per trovare le energie extra necessarie in una partita di questo calibro".

"Noi scontiamo qualche assenza (Cecilia Zandalasini e Ivana Dojkic ndr) - conclude Ticchi - e Praga vorrà certamente vincere per blindare il secondo posto nel girone e avere un miglior piazzamento possibile: giocheranno con il coltello tra i denti ma noi vogliamo riscattare la prova d’andata dove non abbiamo messo in campo la miglior versione di noi stesse.”

ZVVZ USK Praha vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, mercoledi 1 marzo, ore 19:00 alla Kralovka Arena, Praga