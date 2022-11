L'EuroLeague Women arriva a Bologna: la Virtus ospita il Tango Bourges

L’Euroleague Women sbarca a Bologna, ed è una prima assoluta nella storia della Virtus femminile.

L'evento andrà in scena mercoledì 2 novembre, palla a due alle ore 20.30, quando al Paladozza sarà di scena la squadra francese del Tango Bourges. Le ospiti delle ragazze guidate da Coach Ticchi hanno un palmares di tutto rispetto.

Campionesse di Francia in carica, il 15° titolo della loro storia, a cui sommano 11 Coppe nazionali, 1 Coppa Ronchetti, la ex Coppa delle Coppe, 3 titoli di EuroLeague e due vittorie di EuroCup, l'ultima nella scorsa primavera in finale con l'Umana Reyer Venezia.

La prima storica gara casalinga in Euroleague Women della Virtus Segafredo femminile sarà, come tutte le gare di Serie A1 e della Regular season delle competizione, ad ingresso gratuito.