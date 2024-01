Euroleague Women, la Virtus cade a Praga: decisivo il prossimo turno

La Virtus Segafredo Bologna femminile cade sul parquet dello ZVVZ USK Praga, nonostante la rimonta nel finale e dovrà dunque andare all-in nel prossimo turno per provare a centrare la qualificazione ai quarti di finale di EuroLeague Women

LA CONFERENZA STAMPA DI COACH VINCENT

Al termine della partita contro Praga, valida per il 13^turno di EuroLeague Women, queste sono state le parole di coach Pierre Vincent: “Abbiamo mancato di continuità e di stabilità, con un inizio e una fine ottimi ma un black out in mezzo. Abbiamo dimostrato che siamo capaci di giocare a questo livello, però dobbiamo giocare per 40 minuti".

E ancora: "La panchina ha reagito molto bene rispetto all’andata, facendo qualche errore, ma è normale. Dobbiamo credere in noi stessi per andare avanti, questa partita è un buon segnale anche se abbiamo perso perché abbiamo mostrato che possiamo competere contro una delle migliori squadre di Europa. Fare dei grossi sbagli significa anche che si possono aggiustare lavorando e allenandoci.”

LA PARTITA

Un canestro di Zandalasini (14 punti) apre le marcature della partita, ma le padrone di casa prendono prontamente in mano le redini della gara con un parziale di 8-0 nato da una tripla di Cazorla (9 punti e 4 recuperi) e chiuso da un altro tiro da tre firmato Oblak (14 punti e 6 assist).

Il layup di André e un jumper di Zandalasini rimettono subito le bianconere in partita, successivamente Magbegor e Vorackova – seguite da Vukosavljevic – cercano di respingere al mittente i tentativi di rimonta, tuttavia le bombe del tandem Rupert-Dojkic e l'appoggio di Peters (13 punti e 3 recuperi) scrivono il 16-14 a poco più di 5' dalla fine del primo quarto.

Praga trova il fondo della retina da dietro l'arco con Vukosavljevic (16 punti, 9 rimbalzi e 3 recuperi), le ospiti però non intendono far scappare le ceche ed infatti costruiscono un parziale di 2-7 con le griffe di Dojkic, Rupert (15 punti, 5 rimbalzi e 2 recuperi) e Zandalasini; nel finale di periodo, sono ancora Vukosavljevic e Zandalasini ad ingaggiare un duello sui lati opposti del campo fino ai due tiri liberi convertiti perfettamente da Cazorla che valgono il 26-26 al 10' di gioco.

Dopo un digiuno da canestri di circa due minuti, il tocco di Conde e il semi-gancio di Hof (12 punti) costringono coach Vincent a rifugiarsi in time-out; la breve pausa non aiuta ad interrompere il flusso di Praga, la quale prosegue il suo parziale fino al 9-0 grazie ai colpi di Vyoralova e Sabally prima del canestro di Cox ispirata dalla compagna Peters (35-28).

Successivamente ai due tiri a cronometro fermo di Oblak, la Virtus Segafredo si affida all'impeto di Rupert per ricucire lo strappo a soli due possessi, tuttavia il trio Hof-Vukosavljevic-Oblak confeziona un perfetto break di 6-0 che manda le rivali all'intervallo sul 43-32.

Inizio incoraggiante di secondo tempo per Bologna: la tripla di Rupert e l'appoggio di Dojkic suonano la carica per un'ipotetica rimonta, la squadra ceca però ristabilisce subito le gerarchie con Vukosavljevic e con Hof su assistenza di Magbegor spingendo le felsinee a fermare il gioco.

L'uscita dal time-out giova parzialmente alle ospiti che vanno a referto con un appoggio di Pasa su un passaggio visionario di Cox, ma le lunghe Hof e Magbegor continuano a macinare gioco all'interno dei due pitturati non lasciando minimo scampo alle avversarie (55-39).

Quando manca poco meno di 60” al termine del terzo quarto, Vukosavljevic e Consolini si scambiano cortesie incrementando il punteggio per le rispettive squadre fino alla tripla di Conde che stabilisce il massimo vantaggio di Praga sul 61-41 alla mezz'ora.

I canestri di Zandalasini e di Peters sono le uniche emozioni da segnalare nei 4' iniziali del quarto periodo, perciò coach Hejkova stoppa il gioco per sparigliare le carte: infatti, è proprio in uscita dal time-out che Praga segna la tripla del +19 con Oblak.

Il tiro da oltre l'arco sarà l'ultimo squillo dal campo delle padrone di casa per i successivi cinque minuti, perché la Virtus Segafredo innesta le marce superiori e infligge un parzale pesantissimo di 0-13 quasi interamente opera di una scatenata Peters (64-58); il tiro libero di Oblak arresta l'emorragia, così come l'appoggio in contropiede di Cazorla, ma Bologna è vigile e straccia la retina con la bomba del -6 targata Rupert.

Nel finale, due tiri dalla lunetta di Oblak consegnano la vittoria a Praga con il risultato di 69-61.

IL TABELLINO E GLI HIGHLIGHTS

EuroLeague Women, round 13, regular season. ZVVZ USK Praha vs Virtus Segafredo Bologna: 69-61 (1Q 26-26, 2Q 43-32, 3Q 61-41)

ZVVZ USK Praha: Oblak 14, Andelova, Cazorla 9, Vorackova 2, Conde 7, Ayayi 16, Vyoralova 2, Magbegor 5, Hof 12, Sabally 2, Sipova.

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 4, Peters 13, Cox 2, Rupert 15, Barberis, Dojkic 7, Andrè 4, Zandalasini 14, Orsili, Consolini 2.

Arbitri: Yalman O. – Csender A. – Ivanovic I.

GLI HIGHLIGHTS