EuroLeague Women, la Virtus Bologna ospita l'Antomeromu KSC Szekszard

Si avvia alla conclusione la Regular Season dell'EuroLeague Women 2022-2023. Una fase che ha visto, per la prima volta nella storia, la partecipazione della Virtus Segafredo Bologna. Una fase fondamentale per il percorso di crescita del progetto basket femminile del club.

Ad oggi le ragazze di Coach Ticchi hanno disputato 12 incontri con una statistica di 4 vittorie ed 8 sconfitte. Negli ultimi due incontri la Virtus affronta l'Antomeromu KSC Szekszard e l'USK Praga.

Si parte stasera, palla a due alle ore 20:30, per l'ultima uscita al PalaDozza. Rivale di serata le ungheresi dello Antomeromu KSC Szekszard, formazione che nel match dello scorso 14 dicembre ha sconfitto le ragazze di Coach Ticchi per 73-64.

E proprio Coach Ticchi, alla vigilia del match, ha rilasciato queste dichiarazioni al sito ufficiale del club. Ecco le sue parole. “Giocheremo l’ultima partita di questo magnifico percorso che è stato l’Eurolega - spiega Ticchi - qui al Paladozza, penultima di Eurolega: cercheremo di fare la prestazione migliore possibile per onorare uno spettacolo che la città di Bologna si merita di diritto".

E ancora: "Di fronte avremo una squadra come Szekszard contro cui abbiamo fatto una buona prestazione all’andata, ma che ha avuto la meglio negli ultimi minuti per via delle nostre assenze, che in quel momento erano molto pesanti per noi".

"Questa volta sono loro ad avere qualche defezione - conclude il Coach della Virtus - quindi cercheremo di sfruttare i loro punti deboli per confermare e ripetere la prestazione contro Milano dello scorso week end e dare continuità al nostro gioco che è sempre in crescendo. Vogliamo migliorare per essere pronti per la fase finale. “

Virtus Segafredo Bologna vs Antomeromu KSC Szekszard PalaDozza ore 20:30 INGRESSO LIBERO previa registrazione al sito Vivaticket



Arbitri: Javier Torres Sanchez, Josip Mikuli?, Jelena Smiljani?

Diretta su Made in Bo (canale 88 digitale terrestre) e Youtube Euroleague Women