Batosta Virtus: il Fenerbache ne fa 104

Ventiseiesima giornata di Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna che è ospite del Fenerbahce Beko Istanbul.

Match combattuto e fisico sin dalle prime battute con la Segafredo che riesce ad allungare sul 7-12 ma il Fenerbahce con Motley riesce a rientrare e operare il sorpasso sul punteggio di 13-12. Dopo il time-out televisivo, i padroni di casa siglano un parziale di 9-0 con tre conclusioni da oltre l’arco consecutive, che valgono il nuovo vantaggio di 22-14: time out Virtus per registrare la difesa. I turchi continuano a colpire dall’arco con costanza, registrando un irreale 7/12 da tre punti, aprendo un parziale di 25-2 e chiudendo il primo quarto sul 33-14. Anche nella seconda frazione il canovaccio non cambia con i turchi a imprimere un ritmo forsennato a cui la difesa bianconera fatica a trovare una soluzione. La Segafredo riesce a trovare maggiori soluzioni offensive rispetto al precedente parziale, ma le difficoltà nel far emergere una fluidità nel gioco sono evidenti, dovute all’aggressività elevatissima della difesa del Fenerbahce. La Virtus si affida a Mickey e Hackett, nella speranza di restare in partita e tentare il rientro nella seconda metà. Il punteggio all’intervallo segna 58-29.

La ripresa si riapre con un canestro da tre di Wilbekin. La produzione offensiva della Segafredo riesce a trovare la continuità mancata ma deve fare i conti con Pierre, il migliore in questo terzo parziale per i suoi, che produce offensivamente 13 punti in questo quarto. Per i bianconeri è Belinelli la luce da seguire che con i suoi 4/5 da tre prova a trascinare i compagni: l’unico a tenere il suo passo è Shengelia che con 10 punti raggiunge la doppia cifra. Il punteggio alla fine del terzo parziale segna 85-52 per i gialloblu. L’ultimo quarto, in piena gestione per il Fenerbahce, cambia poco gli equilibri in campo perchè i turchi continuano a trovare pochissime difficoltà nell’arrivare al ferro, unita a percentuali altissime al tiro tanto da scollinare quota 100 punti. La partita termina con la Segafredo che cede il passo sul punteggio di 104-72 (virtus.it).

Fenerbahce Beko Istambul vs Virtus Segafredo Bologna: 104 – 72 (1Q 33 – 14; 2Q 58 – 29; 3Q 85-52)

Fenerbahce Beko Istanbul: Motley 16, Birsen 4, Wilbekin 15, Edwards 5, Bjelica 2, Mahmutoglu 3, Hayes-Davis 5, Pierre 20, Jekiri 2, Goduric 16, Booker 5, Calathes 11

All: Itoudis

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 8, Belinelli 18, Pajola 2, Bako 4, Jaiteh 5, Shengelia 10, Hackett 5, Mickey 10, Weems 2, Ojeleye 5, Teodosic 3, Abass

All: Scariolo