La Virtus si ferma: è Tortona a volare in finale

Seconda semifinale di giornata in scena alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, Virtus-Tortona, chi vince affronterà domani in finale alle ore 18.00 l’Olimpia Milano. V Nere che tornano ad una semifinale di Coppa Italia dopo la doppia eliminazione ai quarti delle ultime due edizioni.Per i bianconeri è la nona semifinale raggiunta; il bilancio è di 7 vittorie, l’unica sconfitta è quella dell’edizione 2019 a Firenze contro Cremona.

Bertram Tortona-Virtus Bologna, la gara

Jaiteh e Belinelli costruiscono il primo vantaggio virtussino prima che Sanders trovi per due volte la conclusione da tre punti, risponde ancora il capitano della Segafredo che dall’arco trova il momentaneo vantaggio (6-8); Coach Ramondino si affida alla vena realizzativa di Sanders, Cain segna dalla media ma il centro francese bianconero non permette ai suoi avversari di scappare, Belinelli sfrutta l’assist di Weems e Virtus di nuovo davanti nel punteggio (13- 14) a 3′ abbondanti dalla prima sirena. Tortona torna avanti grazie alle invenzioni di Macura e Mascolo, i bianconeri faticano a contenere gli attacchi piemontesi negli ultimi minuti del primo quarto, Cain chiude il gioco da tre punti che allunga il parziale della Bertram, Mascolo parte in contropiede chiudendo in maniera vincente e la Virtus termina i primi 10′ di gioco in svantaggio sul punteggio di 24 a 18. Tripla di Teodosic che risponde al canestro da due, precedente, di Filloy, ma Tortona è determinata e punisce la squadra di Coach Scariolo grazie alle invenzioni di Filloy che porta sul +12 i suoi compagni (33-21); Pajola e Weems provano a fermare le incursioni avversarie, la panchina avversaria non vuole fare entrare in ritmo le V Nere e chiama il time out a 5′ dall’intervallo lungo. Weems si appoggia al tabellone e accorcia lo svantaggio, tripla di Mascolo a cui risponde l’appoggio vincente di Alibegovic e la tripla vincente di Weems del -10 (41-31), 2/2 di Pajola e la Virtus ora prova in maniera convincente a chiudere le soluzioni in attacco di Macura e compagni. Jaiteh lotto sotto i tabelloni, Daum si sblocca ma il lungo francese fa 2/2 ai liberi prima che Hervey trovi il tiro da tre proprio sulla sirena di fine primo tempo. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 50 a 41. Macura per due volte e Daum aprono le danze nel secondo tempo, parziale di 8 a 0 che riporta a -17 la Segafredo, lay up vincente di Pajola e Belinelli segna da due, la Virtus prova a rispondere ma Tortona allunga nuovamente sulle V Nere (64-46) e Coach Scariolo chiama il time out. Tripla di Weems, assist di Teodosic per il canestro ancora di Kyle che accorcia a -13 lo svantaggio di Bologna, tap-in vincente di Cordinier ma Macura e Cannon fanno la voce grossa in attacco e firmano il nuovo +18 (71-53) a meno di 3′ dalla terza sirena. Daum è scatenato dal perimentro e spedisce a -24 la Virtus Bologna che termina il terzo quarto sul parziale di 80 a 56. Belinelli chiude il gioco da tre punti a cui risponde sempre da tre Filloy, schiacciata di Sampson su assist di Pajola che poco dopo serve Belinelli che segna altri due punti, ma la squadra di Coach Ramondino è ancora troppo distante nonostante il parziale di 11 a 6 (86-67) a 6′ dal termine. 2/2 di Weems, Tortona è in bonus e la Virtus prova ora a rimontare a cronometro fermo, Cordinier sfrutta l’assist del suo capitano e segna, il francese poco dopo riporta Bologna a -13 penetrando nel pitturato avversario (86-73), ancora Weems che fa 2/2, ma una irregolarità che lascia tanti dubbi fischiata a Jaiteh rimanda indietro le V Nere nel punteggio. Belinelli mette la tripla del -12, ma la Derthona vince il rimbalzo in attacco e Macura segna il nuovo +16 a 2′ dalla fine. Non c’è più tempo per provare l’ultima rimonta della gara e la Virtus esce sconfitta nella seconda semifinale di giornata, finisce 94 a 82 per Tortona (virtus.it).

Bertram Tortona-Virtus Bologna, il tabellino

Bertram Derthona Basket Tortona vs Virtus Segafredo Bologna: 94-82 (Q1 24-18; Q2 50-41; Q3 80-56)

Bertram Derthona Basket Tortona: Mortellaro ne, Cannon 4, Baldi ne, Tavernelli, Miljkovic ne, Filloy 18, Mascolo 15, Severini 4, Sanders 16, Daum 12, Cain 7, Macura 18.

Coach: Ramondino

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 10, Tessitori, Mannion 2, Belinelli 18, Pajola 7, Alibegovic 2, Hervey 5, Ruzzier ne, Jaiteh 15, Sampson 2, Weems 17, Teodosic 4.

Coach: Scariolo

Arbitri: PATERNICO’, ROSSI, GIOVANNETTI.

Foto virtus.it