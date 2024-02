Final Eight Coppa Italia, Virtus-Reggiana: come vederla in tv e in streaming

La Virtus Segafredo Bologna e la UNAHOTELS Reggio Emilia si affrontano nel terzo quarto di finale della Frecciarossa Final Eight 2024 di Coppa Italia in cui si sfidano le teste di serie numero 3 e 6 del tabellone.

I bianconeri giocheranno la loro settima Final Eight consecutiva, la sedicesima nella storia del club. Bologna ha vinto la competizione con questo format nelle edizioni 2001 e 2002, mentre nell’edizione scorsa ha perso la finale contro la Germani Brescia.

In totale sono invece 8 le volte che Bologna ha alzato la Coppa Italia, occupando la testa dell’albo d’oro nella speciale classifica insieme a Treviso e Milano.



La Virtus è la società con più partite di Coppa Italia giocate (154) e più vittorie ottenute (107).

Reggio Emilia non partecipava ad una Final Eight dall’edizione 2021 giocata a Milano, quando perso dall’Olimpia nei quarti di finale. Per il club biancorosso è l’ottava partecipazione ad una Final Eight e il miglior risultato raggiunto è la finale persa nel 2005 contro Treviso.

Dei temi tecnici e tattici della sfida ha parlato in conferenza stampa il Coach delle Virtus Luca Banchi. Ecco le sue parole.

Le parole di Banchi

Le dichiarazioni di Coach Banchi alla vigilia della sfida: “Percepiamo grande attesa ed un giusto livello di tensione per l’inizio della Coppa Italia con squadre quanto mai attrezzate, ambiziose e competitive. La nostra gara d’esordio contro Reggio Emilia ci opporrà ad una avversaria estremamente pericolosa e già capace di batterci nel recente scontro diretto al PalaBigi. Cercheremo giocare una partita attenta e concreta, consapevoli di come singoli dettagli possano condizionare l’esito di gare così emotivamente delicate.”

Virtus Segafredo Bologna vs UNAHOTELS Reggio Emilia. Palla a due domani, giovedì 15 febbraio, ore 18.00 Inalpi Arena (Torino).

Arbitri: L. BALDINI – A. PERCIAVALLE – C. BORGO.