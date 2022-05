Virtus Bologna, tutto esaurito per la finale di EuroCup

Si prepara una serata di fuoco alla Segafredo Arena: per la sfida tra Virtus Bologna e Bursaspor, finale di EuroCup, si va verso il tutto esaurito. È caccia agli ultimi biglietti in queste ore frenetiche, ma come riportato da Il Resto del Carlino la sensazione è che i dieci mila posti saranno tutti occupati. In palio, oltre naturalmente al trofeo, c’è l’accesso in EuroLeague, obiettivo dichiarato da anni dalla dirigenza e dal patron Zanetti.

Virtus-Bursaspor, Scariolo: “Importante gestire le emozioni”

Mercoledì 11 maggio, palla a due alle ore 20.30: questo l’appuntamento con la storia per i bianconeri. Lo sa bene il coach Sergio Scariolo, che ha parlato della gara: “Ci siamo preparati con serietà come sempre – riporta il Carlino – in questi casi è importante saper gestire le emozioni. Il loro obiettivo sarà quello di disattivare Milos Teodosic e Marco Belinelli e noi dovremo essere bravi a superare questi ostacoli. Abbiamo avuto tante vicissitudini, ma la compattezza di questo gruppo ci ha portato a disputare questa finale”.