Finale LBA, la Virtus riapre la serie: alla Segafredo Arena batte l'Olimpia di +8

La Virtus Segafredo Bologna si aggiudica il terzo round della finale Scudetto LBA 2022-2023 e accorcia le distanze con la EA7 Emporio Armani Olimpia Milano.

La Virtus si impone 69-61 alla 'prima' in casa della serie. Milano conduce ora 2-1. Miglior realizzatore per i padroni di casa Hackett con 13 punti, per gli ospiti in evidenza Baron con 15. Gara-4 è in programma venerdì, ancora alla Segafredo Arena.

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - Prima palla della partita nelle mani di Milano che trova subito la prima tripla della partita dopo pochi secondi di gioco con Baron, poi imitato da Napier: parziale di 0-6 da parte degli ospiti dopo pochi minuti. La Segafredo però risponde presente, prima con Mickey e poi con Belinelli da tre.

Milano trova qualche soluzione che le permette di restare in vantaggio, anche se solo di qualche lunghezza sul 5-8, prima che Shengelia catturi un rimbalzo offensivo e appoggiando il -1. Prima Belinelli, poi Teodosic firmano il pareggio, colpendo entrambi da tre punti, sul 13 pari a 2′ minuti dalla fine del primo quarto. Il primo quarto termina 15-17 in favore di Milano. In apertura di secondo parziale Pajola trova subito il canestro del pari sul 17-17: la Virtus trova il suo primo vantaggio sul 19-17 con i liberi di Pajola.

La Virtus ha la forza di aprire un parziale di 10-0, sfruttando i rimbalzi difensivi tramutandoli in ottime conclusioni da oltre l’arco con Hackett e Teodosic a guidare i compagni. I bianconeri si portano sul 31-22 a 2′ minuti dal termine del primo tempo, ma l’Olimpia non molla e riesce a rosicchiare punti sino al -2 sul punteggio di 31-29. Il canestro sulla sirena dei 24 secondi di Hackett e il successivo 1/2 ai liberi dello stesso numero 23 chiudono il primo tempo sul punteggio di 34-29.

Riprende il match, con Milano che spreca il primo possesso disponibile, mentre Hackett, cinico, appoggia due punti facili. L’Olimpia però resta in partita sfruttando gli errori della Virtus: i bianconeri si portano sul 40-33 dopo 3′ minuti di gioco. Ulteriore allungo della Segafredo che si riporta sul +10 sul punteggio di 44-33 a 5′ minuti dal termine del parziale.

Milano dopo il time-out, rientra aggrappandosi a ad una tripla di Hall, ma Mickey risponde dal gomito: Hall, lasciato libero l’azione successiva, risponde di nuovo dalla lunga distanza. La partita cresce d’intensità fisica e anche gli scontri si fanno sempre più intensi. Milano rientra a -8 con ancora 37” secondi al termine del parziale ma il canestro a fil di sirena di Belinelli conclude il parziale sul 52-42 in favore della Segafredo.

Con l’avvio dell’ultimo parziale l’inerzia della gara non cambia, dato che il risultato che fa l’elastico intorno alla decina di punti di vantaggio per la Virtus. A 6′ minuti dal termine le due squadre si trovano sul 56-46: Shields, da lontanissimo, realizza la tripla del -7, ma Ojeleye schiaccia indisturbato il nuovo +9. Coach Scariolo è costretto a chiamare time-out per sistemare la difesa: l’intensità generale è calata molto, con le due squadre che iniziano ad accusare la stanchezza.

La Segafredo però trova le forze per siglare un parziale importante dal punto di vista del morale con due difese arcigne che costringono Melli alle proteste e al conseguente tecnico. La Segafredo si aggiudica cosi Gara 3, controllando nel finale, con il punteggio di 69-61.

Il tabellino di Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Olimpia Milano 69-61 Parziali: 15-17; 19-12; 18-13; 17-19

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 3, Mannion n.e, Belinelli 10, Pajola 6, Jaiteh 4, Shengelia 4, Hackett 13, Mickey 10, Camara 1, Ojeleye 6, Teodosic 12, Abass All: Scariolo

EA7 Emporio Armani Olimpia Milano: Tonut, Melli 9, Baron 15, Napier 7, Ricci 5, Biligha 2, Hall 6, Baldasso 6, Shields 8, Hines, Datome 1, Voigtmann 2 All: Messina