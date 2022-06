Jaiteh inizia il lavoro, Belinelli lo completa. Le pagelle

Squadra in casa

Alla Segafredo Arena si è vista una gara cinque incredibile. Bologna ha avuto due ottimi inizi alla palla a due e dopo l'intervallo. Milano ha resistito sempre e nell'ultimo quarto sembrava avere l'inerzia dalla sua. Poi la Virtus, nonostante il nervosismo di troppo, ha piazzato la zappata vincente con Shengelia allungando questa serie di finale scudetto.

Shengelia 7,5: meno appariscente ma non meno protagonista, più al servizio della squadra. Raddoppiato in post basso, battezzato dall'arco, ma la sua tripla è stata decisiva.

Belinelli 7,5: braccato a vista, forse s'innervosisce anche, ma quando segna la prima tripla si sblocca e con i liberi spinge la squadra alla vittoria.

Jaiteh 7: dopo un primo tempo fantascientifico, da 8/8 dal campo e già quasi la doppia-doppia, nel secondo non vede più il pallone.

Teodosic 6,5: il mago lo si ricorda per due cose, il fallo tecnico che evidenzia tutto il nervosismo della squadra, ma anche la tripla della ripresa che ha concesso in controsorpasso.

Cordinier 6,5: questa volta è riuscito ad incidere, con la prima tripla dell'intera partita nel secondo quarto e due schiacciate che hanno dato spettacolo.

Sampson 6: con un Jaiteh mostruoso ha avuto poco da fare, eppure in canestrino di una certa importanza è riuscito a segnarlo.

Pajola 6: segna un canestro quasi vitale quando Milano preme, un tiro non uso dopo un attacco fermo. Fa poco altro.

Mannion 6: applaudito all'ingresso in campo, applaudito al primo possesso, ringrazia con un airball ma soprattutto con una buona difesa.

Hackett 5,5: una partita così così la sua, nella quale sbaglia tanto e c'è ancora quel passaggio sbagliato in contropiede che sanguina.

Weems 5,5: proprio non riesce ad incidere. Ci prova, si affanna, ma in attacco il pallone non ne vuol sapere di regalargli qualche soddisfazione.

Alibegovic s.v.

Tessitori s.v.

All. Scariolo 7: il piano partita con l'idea di dare sin da subito la palla sotto a Jaiteh è stato decisivo per indirizzare la prima parte di gara. Nella ripresa qualche sbavatura di troppo che non riesce a correggere immediatamente.

Olimpia Milano

Rodriguez 7,5: con Shields in grande difficoltà ha sentito che questa era la gara da prendersi. C'ha provato anche in modo silente, ma quello sfondamento nel finale è un peccato capitale.

Melli 7: inizio in sordina, sbagliando qualche libero di troppo. Mette una tripla difficile, e il tecnico a fine partita grida ancora verdetta.

Grant 7: cresce man mano che la gara va avanti, e contro la Virtus ha provato ad imitare il grande Danilovic con il tiro da 4 punti. Non c'è riuscito

Hall 7: fa il playmaker, segna quando deve segnare, difende come un mastino. Cos'altro deve fare?

Hines 6,5: gioca solo il secondo tempo, ma che tempo. Si rivedono i suoi colpi in termini di roll verso il canestro.

Ricci 5,5: tanti minuti sin dall'inizio, ma fa davvero poche cose buone anche se nei raddoppi difensivi è sempre puntuale.

Bentil 5,5: partita condizionata subito dai falli, che lo fanno uscire dalla partita. E ripetiamo che è lui l'ago della bilancia.

Datome 5,5: utilizzato poco, e non capiamo la scelta, prende un palo incredibile ma poi si rifà con la tripla piazzata.

Shields 4,5: quello che ha sofferto Belinelli da una parte l'ha sofferta lui dall'altra, ma non è mai riuscito a sbloccarsi litigando con canestro ed arbitri.

Biligha s.v.

Baldasso s.v.

Alviti s.v.

All. Messina 5,5: ha provato e riprovato a far svoltare la partita di Shields, ma forse era il caso di toglierlo e provare qualche alternativa. Ad esempio Datome, relegato in panchina.