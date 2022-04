Finale Scudetto Serie A1, il Famila Schio batte la Virtus Bologna e si porta sull'1-0

Il Famila si impone al PalaRomare di Schio per 83-73 sulla Virtus Segafredo Bologna e si porta in vantaggio per 1-0 nelle Serie delle Finali Scudetto della Techfind Serie A1 di Basket femminile.

Le orange hanno condotto la partita fin dalle prime battute dimostrando solidità ed esperienza da vendere, le virtussine, di contro, dopo un impatto iniziale non proprio dei migliori, sono riuscite a non fa scappare le avversarie lottando fino al termine del match. Per le scledensi da evidenziare la prestazione di Laksa con 18 punti e la doppia doppia di Keys (12 punti e 10 rimbalzi).

Al termine di gara 1 della Finale Scudetto ha parlato coach Gianolla, ecco il suo commento: "Finché non provi queste partite non è la stessa cosa. Abbiamo pagato il divario iniziale, sapevamo che avrebbero iniziato così ma un conto è dirlo un conto è viverlo in campo".

E ancora: "C’è stato un momento sul -7 dove in contropiede abbiamo sbagliato dopo un contatto e dall’altra parte siamo tornate sotto. Però è una serie, questo è il primo capitolo. I primi 10’ abbiamo pagato in fisicità, poi dopo abbiamo attaccato male e siamo state soft. Abbiamo pagato parecchie ingenuità."

La partita - Avvio pirotecnico del Famila che buca subito le avversarie con Mestdagh e Gruda, prima della sfuriata anche di Laksa che con la tripla dell’11-1 costringe Gianolla al timeout dopo 180 secondi. In attacco le orange pasticciano un po’ e concedono il fianco alle ripartenze ospiti che, con Dojkic e Turner tornano a meno tre. Il timeout di coach Dikaioulakos, unito ai cambi, sistema subito le cose: Gruda ed Andrè puniscono vicino a canestro mentre Sottana firma la tripla del 21-15.

Un'incontenibile Barberis (7/7 da due in serata) mantiene a contatto la Virtus ma Andrè e Keys continuano a respingere gli arrembaggi ospiti. Schio riesce a mettere in difficoltà al difesa felsinea e a guadagnarsi importanti viaggi in lunetta ma tra il 16’ ed il 18’ è Laksa, con due triple, a far volare le padrone di casa sopra alle dieci lunghezze di vantaggio: 43-29.

Rientro concentrato delle due squadre sul parquet, in particolare delle vù nere che ora appaiono particolarmente ispirate in attacco e difesa: in tre minuti, infatti, segnano ben 13 punti trascinate da Zandalasini e si riportano sul -8. Un’ottima uscita dal pressing a tutto campo della Segafredo, porta Keys ad appoggiare il nuovo +10 mentre Turner e Laksa, poco dopo, commettono entrambe il loro terzo fallo personale. Nel finale clamoroso 0/3 di Sottana ai liberi sul 4° fallo di Turner che scatena le proteste di Gianolla punita con un tecnico: 60-49 al trentesimo.

Dopo due minuti di apnea offensiva, Sottana si inventa la tripla del nuovo +12 che trova un controbreak di 6-0 ospite. Si aggiungono alla serie anche Mestdagh e Crippa, fin qui poco precise al tiro, con due conclusioni pesantissime: 69-59 al 35’. Schio continua a litigare in lunetta ma capitan Dotto, con la rubata, mette d’accordo tutti. La Segafredo accusa stanchezza e allora per il Famila è tempo di gestire con esperienza ogni possesso: Sottana e Laksa non tremano dalla linea della carità e firmano il definitivo 83-73 finale. Sabato alle 20 si torna in campo per gara due che la società ha deciso di rendere ancora ad ingresso gratuito



Il tabellino di Famila Wuber Schio - Virtus Segafredo Bologna 83 - 73 (21-15, 43-29, 60-49, 83-73)



FAMILA WUBER SCHIO: Mestdagh* 9 (2/3, 1/5), Sottana 13 (1/2, 2/5), Gruda* 10 (4/9 da 2), Verona, Crippa 3 (1/2 da 3), Andre' 9 (4/5 da 2), Dotto* 9 (4/5 da 2), Keys* 12 (3/4, 1/2), Laksa* 18 (2/3, 3/4), Mutterle NE

Allenatore: Dikaioulakos G.



Tiri da 2: 20/34 - Tiri da 3: 8/19 - Tiri Liberi: 19/29 - Rimbalzi: 36 11+25 (Keys 10) - Assist: 20 (Mestdagh 8) - Palle Recuperate: 8 (Gruda 2) - Palle Perse: 19 (Laksa 6)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Sagerer 3 (1/4, 0/1), Pasa*, Tassinari, Ciavarella NE, Barberis 17 (7/7, 0/1), Dojkic* 9 (3/8, 0/4), Battisodo 5 (1/1 da 2), Turner* 8 (4/5 da 2), Zandalasini* 19 (7/10, 1/9), Cinili* 12 (2/5, 2/5)

Allenatore: Gianolla A.



Tiri da 2: 25/43 - Tiri da 3: 3/21 - Tiri Liberi: 14/19 - Rimbalzi: 28 12+16 (Turner 6) - Assist: 13 (Zandalasini 5) - Palle Recuperate: 13 (Dojkic 7) - Palle Perse: 16 (Dojkic 4)



Arbitri: Patti S., Almerigogna M., Forni M.