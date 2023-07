New Flying Balls Ozzano: Alessandro Piazza sarà il nuovo play

La Società New Flying Balls è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Alessandro Piazza, playmaker classe 1987 reduce da un’esperienza biennale alla Real Sebastiani Rieti, in Serie B.

“Sono molto contento di essere ad Ozzano, vicino alla mia Bologna, in una squadra giovane che vuole fare una pallacanestro pimpante e divertente. Io e Richi (Cortese ndr) dovremmo essere bravi ad aiutare i nostri compagni più giovani per far si che Ozzano possa continuare a fare campionati importanti come quelli di questi ultimi anni”.

Si informa che il playmaker bolognese verrà presentato nei prossimi giorni presso l’azienda sponsor Epsol Srl di Ozzano. Informeremo data ed ora appena possibile tramite i nostri canali di comunicazione.

La Carriera:

Alessandro Piazza cresce nel vivaio della Fortitudo Bologna, squadra con la quale debutta in Serie A nel campionato 2004/05. Negli anni successivi viene girato in prestito in diverse Società di B1 (Brindisi), A2 (Imola e Fabriano) e Serie A (Teramo). Anche nella stagione 2009/10 gioca in Serie A, a Cremona, prima di scendere in A2 disputando importanti campionati con le canotte di Forlì, Rimini, Barcellona, Eagles Bologna e Reggio Calabria.

Nell’annata 2013/14, Piazza si trasferisce a Agrigento, in A2, dove rimane per quattro stagioni. Al termine dell’avventura sicula, il nuovo acquisto ozzanese si accasa a Roma, dove nella stagione 2017/18 viaggia sugli 8 punti di media. Seguono altre due annate in A2, prima a Casale Monferrato (4,4 punti in 20 partite disputate prima dello stop del Covid) poi a Chieti. Nell’estate 2021 Piazza si trasferisce in Serie B a Rieti, sponda Real Sebastiani, dove totalizza 5 punti, 2,7 rimbalzi e quasi 4 assist di media in 21,7 minuti) il primo anno, mentre nell’ultimo campionato appena concluso viaggia a 4,7 punti, 2,6 rimbalzi e 2,5 assist in 21,2 minuti di utilizzo. Adesso il ritorno in Emilia, nella sua Bologna, ad Ozzano.