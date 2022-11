Sudore e sorrisi: la Fortitudo vince

Ancora due punti in casa per la Fortitudo Bologna che vince, seppur soffrendo, contro un’ottima Caffè Mokambo Chieti. Sotto la guida di coach Angori – vista l’indisponibilità per Covid-19 di Dalmonte – la Kigili si conferma una delle potenze di questo campionato, rimanendo così nei pianti alti della classifica.

La gara come detto è equilibrata: Chieti prova a portarsi subito avanti ma il parziale di 9-0 nel finale di primo quarto porta la Effe sul 25-21. Ancora Bologna con un buon break (10-0) riporta sotto gli abruzzesi guidati da Vrankic. La sfida prosegue a colpi di triple e si va al riposo sul 48-42.

Nel secondo tempo è ancora Vrankic il migliore di Chieti che chiude a +1 il terzo periodo. Nell’ultimo e quarto quarto Aradori segna il 77 pari a 4.30 dalla fine. Poi: Barbante per il +4, bomba di Jackson per Chieti e gioco da 3 di Cucci per il +4 Fortitudo. I ritmi sono altissimi ma la Effe porta la nave in porto tra le mani salde di Fantinelli e Cucci, nonostante gli errori dalla lunetta di Aradori. Finisce 90-83.

Fortitudo-Chieti, il tabellino

Kigili Bologna – Caffè Mokambo Chieti Basket 1974 90-83 (25-21; 48-42; 66-67)

Kigili Bologna 90: Biordi NE, Bonfiglioli NE, Thornton 14, Aradori 22, Natalini NE, Barbante 15, Panni 4, Paci 5, Fantinelli 7, Italiano 8, Cucci 15.

Caffè Mokambo Chieti Basket 1974 83: Vrankic 29, Alibegovic 3, Mastellari 5, Reale 0, Gjorgjevikj NE, Bartoli 10, Jackson 21, Serpilli 5, Boev NE, Ancellotti 10.