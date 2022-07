La Fortitudo ammessa al campionato di Serie A2

La Fortitudo Bologna giocherà il prossimo campionato di Serie A2. A confermarlo è stato il Consiglio Federale della Federazione, che non ha riscontrato problemi nella documentazione presentata dalla Effe. Il Consiglio ha invece escluso dal prossimo campionato di A2 l’Eurobasket Roma, colpevole, da quanto si apprende dal comunicato, di “non aver fornito, alla data del 7 luglio 2022, prova del pagamento di compensi di un proprio tesserato risalenti alla stagione sportiva 2018/19, così come emerso dal Consent Award del Basketball Arbitral Tribunal del 9 maggio scorso e come confermato dalla FIBA che ha provveduto a bloccare il mercato in entrata del club”.

Fortitudo: può iniziare la stagione

La Fortitudo ora dovrà metter mano a squadra e staff per affrontare al meglio una stagione che si preannuncia lunga e faticosa. L’Aquila è stata inserita nel Girone Rosso insieme a Chieti Basket 1974, San Giobbe Basket Chiusi, Kleb Basket Ferrara, Pallacanestro 2.015 Forlì, United Eagles Basketball Cividale del Friuli, Pallacanestro Mantovana, Pallacanestro "Andrea Pasca" Nardò, Pistoia Basket, Basket Ravenna, Rinascita Basket Rimini, Cestistica Città di San Severo, APU Udine. E Benedetto XIV Cento. La prima fase del campionato comincerà domenica 2 ottobre.