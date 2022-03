Fortitudo, Melloni nuovo presidente del Consorzio

La Fortitudo Bologna ha un nuovo presidente: si tratta di Roberto Melloni, imprenditore bolognese attivo nel campo della fornitura alimentare. Melloni ha accettato l'incarico e lo ricoprirà fino al 30 giugno 2022. Nel frattempo l'organigramma societario non subirà variazioni: anche Pavani rimarrà come presidente del Club fino al 30 giugno.

Fortitudo, il comunicato su Presidente e CdA del Consorzio

«Traghettare la società Fortitudo Pallacanestro verso la prossima stagione sportiva, rafforzandone la posizione economica e garantendole un futuro solido. Questi sono gli obiettivi che si è posto Roberto Melloni, imprenditore del territorio bolognese, che ha accettato di ricoprire la carica di presidente del Consorzio fino al 30 giugno 2022. Un traghettatore che avrà il compito di rendere più forte e stabile la struttura della società Fortitudo Pallacanestro per affrontare il futuro con ottimismo e stabilità. "Ci tengo, anzitutto, a ringraziare Emiliano Castelli che, in questi mesi, ha ricoperto l’incarico di Presidente con passione, entusiasmo e competenza. Le sue qualità saranno sicuramente preziose e funzionali alla nostra compagine anche nel futuro. Personalmente, ringrazio per l’incarico che ho subito accettato con entusiasmo. È un riconoscimento e un impegno che mi rende molto orgoglioso e non potevo che rispondere presente per aiutare una società così importante per il nostro territorio e che sostengo da sempre. La storia della Fortitudo e’ un bene della citta’ e in questo cammino essere accompagnati da piu’ persone e’ fondamentale per la riuscita del progetto’’. Melloni sottolinea poi l’importanza di fare gruppo per tutelare quelli che sono "i patrimoni della nostra città e della nostra provincia. È un bene che si crei una squadra ampia tra le realtà economiche grandi e piccole del territorio per sostenere questo Consorzio – prosegue Melloni –. Non va dimenticato che la Fortitudo e’ stata e sempre sara’ parte integrante di Basket City, che ha reso famosissima la nostra città in Italia e in Europa. L’organigramma di Fortitudo Pallacanestro invece non subira’ cambiamenti, Christian Pavani traghetterà il Club nel ruolo di Presidente fino al 30 giugno 2022. Le vicende degli ultimi mesi e tutte le difficoltà attraversate in questi anni difficilissimi per chiunque, non sono imputabili alla sua persona e non vogliamo dimenticare ciò che Christian ha fatto, fin dal 2013, per garantire la continuità aziendale della Fortitudo. Dalla prossima stagione sportiva (anche per sua stessa volontà), le competenze di Christian saranno dirottate sui comparti di Marketing e Comunicazione del Club’’. Oltre a nominare presidente Roberto Melloni, è stato anche nominato il nuovo consiglio d’amministrazione del Consorzio Fortitudo, che sarà composto dal Dott. Luca Corazza e dal Dott. Simone Torrini, professionisti che coadiuveranno il Presidente nella gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio. Inoltre, Gian Luca Galletti, quale professionista incaricato alla strategia societaria, affiancherà - si chiude la nota del club - il Cda nel percorso di sviluppo del consorzio».