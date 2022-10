La Fortitudo batte Nardò

Comincia bene la Fortitudo ma Nardò tiene da subito la testa alta: Thornton per l’Aquila, Vasl e Stojanovic per i pugliesi, poi Barbante e ancora Stojanovic. Il primo quarto finisce 21-21.

Panni e Cucci per il break della squadra di Dalmonte, Nardò si fa di nuovo sotto ancora con Stojanovic (17 punti finali per lui) e Vasl (18 punti). Tripla di Davis, Aradori con i liberi ed è +11 Fortitudo al primo tempo.

La seconda parte di gara vede la Effe prendere il largo senza mai rischiare nulla: la Fossa dei Leoni si infiamma, la Fortitudo ha vinto.

Fortitudo-Nardò, il tabellino

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA- PALLACANESTRO NARDO’ 86-62 (Parz: (21-21, 43-32, 67-52)

Fortitudo Kigili Bologna: Thornton 16, Aradori 12, Barbante 8, Panni 8, Paci, Fantinelli 9, Italiano 12, Cucci 16, Davis 5, Niang, Bonfiglioli. Ne: Biordi. All. Dalmonte

Nardò: Poletti 17, Baldasso 4, La Torre 2, Donda 2, Vasl 18, Stojanovic 17, Kebe, Borra, Parravicini 2, Baccassino. Buscicchio. All. De Carlo.

Totale tiro: For 31/59 (12/26 da tre), Nar 21/66 (8/28 da tre). Tiri liberi: For 12/12, Nar 12/14. Rimbalzi: For 38, Nar 35. Assist: For 18, Nar 12.

Arbitri: Salustri, Yang, Attard