La Fortitudo torna a sorridere

Squadra in casa Fortitudo Bologna

Dopo due sconfitte la Fortitudo Bologna torna alla vittoria: tra le mura amiche del PalaDozza la squadra di coach Delmonte supera la Rivierabanca Rimini per 83-68. La Effe si porta sui giusti binari già nei primi minuti di gioco e, una volta acquisito il vantaggio, non lo molla più. C’è gara nel primo tempo, con la Fortitudo che parte forte ma la difesa è poco aggressiva e gli ospiti si tengono sul -4. Ritmi alti anche nel secondo quarto: Cucci è scatenato ma proprio una sua palla persa riapre la strada per i biancorossi che ne mettono quattro di fila con Tassinari.

Nel secondo tempo Bologna è più concentrata: Aradori, Italiano e Cucci aumentano il divario con Rimini che prova a tamponare ancora con Tassinari. La gara prosegue per inerzia e la Effe torna a sorridere.

Fortitudo-Rimini, il tabellino

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA - RIVIERABANCA RIMINI 83-68

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA: Biordi, Bonfiglioli, Thornton 8, Aradori 18, Natalini, Barbante 4, Panni 6, Paci 2, Fantinelli 14, Italiano 17, Cucci 14. All. Dalmonte.

RIVIERABANCA RIMINI: Tassinari 18, Anumba 6, Melluzzi 2, Scarponi 2, Masciadri 13, Arrigoni 3, D’Almeida 2, Bedetti 4, Johnson 10, Morandotti, Ogbeide 8. All. Ferrari.

ARBITRI: Ursi, Capurro e Di Martino.