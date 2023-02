Serataccia per la Fortitudo: al PalaDozza passa Mantova

Nella serata in ricordo di Lorenzo Bastelli, il giovanissimo tifosi fortitudino scomparso prematuramente lo scorso novembre a causa di un sarcoma, la Fortitudo Bologna crolla sotto i colpi della Staff Mantova. I lombardi, nonostante le diverse assenze, rimangono avanti per tutta la partita, chiudendo il primo tempo sul +20 (28-48) e resistendo al tentativo di rimonta da parte di Fantinelli e compagni. Alla squadra di coach Dalmonte non bastano i 20 punti, sette rimbalzi e tre assist di Aradori, il più brillante tra i suoi insieme a Fantinelli. Per Mantova Cortese ne segna 23.

Fortitudo-Mantova, il tabellino

FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA – STAFF MANTOVA 73 – 77

FORTITUDO: Biordi ne, Bonfiglioli ne, Thornton 7, Aradori 20, Natalini ne, Barbante 7, Panni 2, Fantinelli 14, Niang ne, Italiano 7, Cucci 12, Davis 4. All. Dalmonte.

MANTOVA: Miles ne, Criconia 6, Iannuzzi 10, Veronesi 11, Janelidze 4, Cortese 23, Vukobrat ne, Ross 12, Calzavara 7, Morgillo 4. All. Zanco.

Arbitri: Lucotti, Cupurro e Bertuccioli.