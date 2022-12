Cade il fortino PalaDozza: Fortitudo ko contro Cento

Seconda sconfitta nel giro di pochi giorni per la Fortitudo Bologna ed entrambe contro una squadra emiliano-romagnola. Stavolta è toccato alla Tramec Cento imporsi contro gli uomini di Dalmonte: la squadra di coach Mecacci espugna per la prima volta in stagione il PalaDozza, vincendo l’ultima gara del 2022 per 73-82.

La Effe aveva anche iniziato bene: Aradori e Thornton (che finiranno rispettivamente con 18 e 16 punti) tengono a bada gli avversari, che però non si mostrano mai arrendevoli. Neanche dopo il +10 di inizio secondo quarto la Tramec smette di giocare, e anzi suona la carica con un parziale di otto punti. La Fortitudo trova ancora punti, stavolta con la bomba di Cucci, ma Cento carica con Tomassini e si porta sul -1.

Il sorpasso avviene a inizio ripresa, Bologna prova a rimanere attaccata alla partita con i punti di Aradori e Thornton ma la gara scivola via in favore degli ospiti. Le due espulsioni finali per la Tramec non cambiano gli equilibri di gara e la Effe viene sconfitta per la prima volta in casa.

Fortitudo-Cento, il tabellino

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA-TRAMEC CENTO 73-82 (20-15; 35-34; 50-58)

Fortitudo: Biordi ne, Bonfiglioli ne, Thornton 16, Aradori 18, Barbante 8, Panni, Paci ne, Fantinelli 11, Italiano 7, Cucci 9, Davis 4. All: Dalmonte.

Cento: Zilli ne, Marks 20, Ulaneo 7, Tomassini34, Baldinotti ne, Kuuba, Toscano 6, Berti 4, Archie 3, Moreno 8. All: Mecacci.

Arbitri: Masi, Ursi, Morassutti.