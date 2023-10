Fortitudo senza pietà, arriva la sesta vittoria consecutiva

La Fortitudo di Coach Caja suona la sesta e lo fa in scioltezza, con autorevolezza e soprattutto con grande capacità di restare sempre, e ferocemente, ancorata all'obiettivo. E l'obiettivo, ovviamente, era quello di proseguire la striscia di vittorie iniziali in questo Girone Rosso del Campionato di Serie A2 di basket.

Vittorie che con il successo del PalaDozza arrivano a sei su sei incontri, nessuno in tutta la Serie A finora ha fatto meglio. Ed è davvero tanto in questa fase della stagione, per una società che è subentrata da poco. Ma avere in panchina un tecnico di livello nazionale ed internazionale come Attilio Caja garantisce questo e ben altro. Ora sognare non solo è lecito è doveroso.

La partita

Partita intensa nella prima frazione di gioco con Fortitudo e Orzinuovi che si combattono punto a punto, ad armi pari, tanto che la frazione in sostanziale parità, 21-19. Nella seconda frazione di gioco i padroni di casa danno una prima accelerata accumulando 5 punti di vantaggio, 26-21 il parziale che sommato al +2 della prima frazione mandano le due squadre al riposo sul 47-40.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga la Fortitudo decide di chiudere il match e lo fa in maniera autorevole e imperiosa. La frazione si chiude sul 31-19 con Bolpin, Odgen e Aradori che bombardano il canestro avversario da ogni posizione. Al minuto 30 il tabellone del PalaDozza recita Fortitudo 78, Orzinuovi 59.

Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio. I lombardi rosicchiano 7 punti ma non riescono ad evitare una sonora sconfitte. Finisce 89 a 77 per la Fortitudo e il PalaDozza si scioglie in un canto di festa e di amore.

Il tabellino

Flats Service Fortitudo Bologna-Agribertocchi Orzinuovi 89-77. Parziali: 21-19; 26-21; 31-19; 11-18

Flats Service Fortitudo Bologna: Riccardo Bolpin 20 (3/7, 4/7), Mark Ogden 19 (7/11, 0/2), Pietro Aradori 16 (2/5, 4/7), Deshawn Freeman 12 (6/10, 0/0), Alessandro Panni 9 (0/1, 3/6), Matteo Fantinelli 8 (3/4, 0/1), Alberto Conti 3 (1/2, 0/2), Alessandro Morgillo 2 (1/2, 0/0), Luigi Sergio 0 (0/1, 0/1), Tommaso Natalini 0 (0/0, 0/0), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Nicola Giordano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 38 13 + 25 (Deshawn Freeman 14) - Assist: 22 (Matteo Fantinelli 9)

Agribertocchi Orzinuovi: Ruben Zugno 22 (4/8, 4/11), Demario Mayfield 13 (2/5, 2/7), Alessandro Bertini 12 (3/3, 2/6), Giovanni Gasparin 10 (2/3, 2/3), Daniel Donzelli 6 (3/5, 0/3), clevon Brown 6 (3/3, 0/1), Nicolas Alessandrini 4 (1/1, 0/2), Emanuele Trapani 4 (2/4, 0/1), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0), Davide Zilli 0 (0/0, 0/0), Ennio Leonzio 0 (0/0, 0/0), Tommaso Bergo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 11 - Rimbalzi: 28 13 + 15 (Daniel Donzelli 8) - Assist: 16 (Ruben Zugno, Daniel Donzelli 4)