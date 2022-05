Playout Serie B: Il Bologna basket cade in gara 2. Serie sull'1 a 1

Serata storta ieri per il Bologna Basket 2016 nella seconda sfida playout con Olginate. I rossoblu partono male, vanno sotto 12-1 e si fanno prendere dal nervosismo, fino anche a toccare il -20. Tentano poi una reazione d'orgoglio che li fa riavvicinare nel finale a 6-8 punti, ma non riescono a colmare il gap, finendo per perdere di 4 lunghezze.

Un match in cui va dato merito ai lombardi di averci messo più carattere e convinzione, mentre i ragazzi di Lunghini sembrano aver pagato la pressione di dover vincere sul campo amico per potersi presentare ad Olginate col doppio vantaggio. Ora invece occorrerà portarne a casa almeno una delle due prossime partite, venerdì 20 e domenica 22 maggio, per rimettere in discussione la salvezza.

Al BB2016 è mancata la precisione dalla lunetta (10/18), male antico che è riaffiorato in un match così importante, mentre hanno pesato anche le 15 palle perse e soprattutto un approccio soft all'incontro, che ha consolidato un ritardo in doppia cifra che non è stato poi possibile recuperare. Ovviamente nulla è perduto, ma bisognerà resettare tutto e presentarsi in trasferta con le idee chiare e con ben altra voglia, senza timori reverenziali su un campo comunque difficile come quello dei lecchesi.

Per quanto riguarda i singoli, Hidalgo (23 punti, con 9/16 e 5/9 da 3) e Galassi (15 punti, con 5/9 e 7 rimbalzi) sono apparsi i più in palla. Bene in attacco Crow (19 punti, con 6/13), ma qualche incertezza di troppo nella fase difensiva. Anche Graziani ha buone statistiche (13 punti e 8 rimbalzi, anche se 5 perse) e positivo anche l'impegno di Gueye e Oyeh. Gli altri poco impiegati o non pervenuti.

In sintesi, Olginate si dimostra una squadra difficile da digerire e che bene si accoppia con i felsinei. Va però rimarcato come anche in una serata in cui il BB2016 non ha brillato di lucidità il risultato finale vede una differenza di pochi punti, il che dimostra che i due team sono molto vicini come potenziale, che ogni sfida sarà all'insegna dell'incertezza e che quindi ci sono tutte le condizioni per rimettere la serie in carreggiata. Senza contare, da ultimo, che in questa stagione il BB2016 si è spesso espresso meglio in trasferta.

Parziali BB2016-Olginate: 10-20; 32-46; 54-64.

Bologna Basket 2016: Cavazzoni ne, Galassi 15, Hidalgo 23, Fontecchio (cap.), Gueye 6, Rossi, Felici 3, Tripodi ne, Graziani 13, Oyeh 3, Guerri , Crow 19. All. Lunghini

Agostani Caffè Olginate: Maspero (cap.) 14, Baparapè 5, Bloise 20, Brambilla 6, Negri 11, Tomcic, Cucchiaro 14, Adamu 13, Natalini 3, Ambrosetti ne, Cesana ne, Castagna ne. All. Cilio