Playout Serie B: Il Bologna basket vince a Olginate e si porta avanti 2 a 1

Sul difficile campo di Olginate la difesa implacabile del Bologna Basket 2016 torna protagonista e guida alla vittoria i ragazzi di Lunghini. Un successo importantissimo, perché ridà il fattore campo ai rossoblù e mette davanti ai bolognesi il primo match point domenica prossima, anche se da giocare ancora in trasferta.

Il BB2016 stringe le viti difensive che si erano allentate in gara 2, con un pressing esteso sul campo per tutti e 40 i minuti, ed occupa l’area coi suoi giocatori, lasciando pochissimo spazio ai lunghi lombardi e raffreddando le bocche da fuoco Bloise e Cucchiaro. Gli avversari concludono con meno del 50% dal campo e perdono ben 13 palloni, la maggior parte forzati dall’arcigna difesa rossoblù.

Sul fronte offensivo, a parte un terzo quarto piuttosto avaro di punti, i felsinei riprendono confidenza col tiro pesante (un ottimo 13/24) e finalmente raddrizzano la mira dalla lunetta (14/17), gestendo spesso la palla ai 24 secondi e ragionando col cronometro. Detto della difesa collettiva come primo motivo di questa splendida vittoria, non si può non sottolineare la prova dei singoli, primo fra tutti un Penny Hidalgo praticamente perfetto (23 punti, con 6/9 da 2 e 3/4 da 3; 2/2 ai liberi, 3 rimbalzi e 4 assist; 27 di valutazione), spalleggiato da un ritrovato Luca Fontecchio (12 punti, con 2/2 da 3 e 7 rimbalzi) e da un concreto Crow (16 punti). Da segnalare anche le prove di Galassi (falloso da 2, ma con 3/3nel tiro pesante) e Gueye (anche lui con due triple nell’ultima frazione che hanno spento la voglia di rimonta olginatese), con entrambi che anche in difesa hanno saputo mostrare i muscoli. Un bravo va anche allo staff tecnico che ha saputo in pochi giorni trovare le contromisure adeguate al gioco avversario

Ora la pressione ritorna sull’Agostani e il BB2016 dovrà essere bravo ad approfittarne, tentando il colpaccio tra due giorni sul campo nemico per chiudere la serie.

La cronaca - Prima frazione all’insegna dell’equilibrio, con le squadre che si rincorrono punto a punto, finché a 2 secondi dal termine una bomba da metà campo di Galassi dà il +1 agli ospiti. Il punteggio resta in parità fino al 6’ del secondo quarto, quando altre due bombe di Fontecchio e Crow provocano il primo strappo a +7 per gli ospiti. Ma i padroni di casa si rifanno sotto, nonostante altri due canestri in tap-in di un attivo Fontecchio, e arrivano all’intervallo sotto di 2. Il BB2016 ritorna dagli spogliatoi in stato confusionale e incassa un parziale di 10-2 dell’Agostani che si porta sul +7. Cinque punti di Crow, un’altra bomba di Fontecchio e un paio di cesti di Graziani mantengono però il contatto e il terzo periodo si conclude con Olginate sopra solo di 2. Ultima frazione e il BB2016 ingrana la sesta. Piovono le triple (Gueye, Crow, ancora Gueye e Hidalgo) e a 5’ dal termine i bolognesi provano la fuga sul +3. È “Hidalgo time”: un canestro in sospensione e uno dalla lunga distanza di Penny sanciscono il +8 e al resto ci pensa la solita difesa che paralizza l’attacco lombardo. Un tecnico a Bloise per simulazione, col libero realizzato da Hidalgo, e un 3/4 dalla lunetta di Graziani chiude definitivamente la partita, col vantaggio in doppia cifra dei rossoblù.

La quarta sfida si preannuncia caldissima e sarà sempre in trasferta, domenica 22 maggio, alle 18.00, un match “win or go home” per la squadra di coach Cilio.

Parziali Olginate-BB2016: 22-23; 42-44; 60-58.

Agostani Caffè Olginate: Maspero (cap.) 19, Baparapè 7, Bloise 8, Brambilla, Ambrosetti 16, Tomcic 3, Cucchiaro 12, Adamu 2, Natalini 3, Negri, Pirola, Cesana. All. Cilio

Bologna Basket 2016: Cavazzoni ne, Galassi 9, Hidalgo 23, Fontecchio (cap.) 12, Gueye 6, Rossi, Felici 6, Graziani 9, Oyeh ne, Guerri, Crow 16. All. Lunghini