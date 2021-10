Basket, Gemini Mestre - Bologna Basket 2016 81 a 71

Il Bologna Basket 2016 esce sconfitto dal PalaVega contro la Gemini Mestre per 81 a 71. I ragazzi di coach Fucka però, hanno lottato fino alla fine lasciando il parquet a testa alta.

Partenza a razzo della capolista che, con un roboante 24 a 9 nel primo periodo, prova subito ad indirizzare la sfida. Bologna però non ci sta e reagisce confezionando un parziale di 14 a 25, nel secondo periodo, che riapre la partita.

Nella ripresa però i padroni di casa fanno pesare la loro migliore qualità e con il 20 a 12 del terzo periodo compiono lo scatto decisivo verso altri due punti per continuare a restare in vetta alla classifica. Per Bologna una sconfitta che però lascia tante cose buone a coach Fucka che lasciano ben sperare per il proseguo della stagione.

Gemini Mestre - Bologna Basket 2016 81-71 (24-9, 14-25, 20-12, 23-25)

Gemini Mestre: Matias Bortolin 14 (6/7, 0/0), Filippo Fazioli 14 (4/4, 2/4), Mathias Drigo 12 (3/7, 1/5), Mauro Pinton 12 (0/0, 4/7), Niccolò Petrucci 10 (1/2, 2/7), Giulio Casagrande 9 (3/5, 1/2), Nicolo Ianuale 5 (0/2, 1/2), Denis Dal pos 3 (1/1, 0/3), Arsenije Stepanovic 2 (1/5, 0/0), Tommaso Bobbo 0 (0/0, 0/0), Matteo Bettiolo 0 (0/0, 0/0), Gabriele Bisceglie 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 42 12 + 30 (Mathias Drigo 12) - Assist: 19 (Giulio Casagrande 5)

Bologna Basket 2016: Andrea Graziani 21 (9/12, 0/3), Filippo Rossi 14 (4/6, 1/2), Matteo Galassi 12 (2/3, 2/11), Luca Fontecchio 11 (2/11, 1/6), Eugenio Beretta 9 (3/5, 1/1), Anfernee Hidalgo 2 (1/3, 0/3), Davide Guglielmi 2 (0/1, 0/1), Ludwig Tilliander 0 (0/0, 0/0), Tommaso Felici 0 (0/1, 0/0), Edward Oyeh 0 (0/0, 0/0), Alessandro Lanzarini 0 (0/0, 0/0), Matteo Tripodi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 17 - Rimbalzi: 27 9 + 18 (Luca Fontecchio 6) - Assist: 6 (Anfernee Hidalgo 3)