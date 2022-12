La Virtus torna a vincere: battuta Brescia

Dopo la vittoria nel back to back europeo la Virtus Segafredo Bologna si ributta in campionato ospite della Germani Brescia, 11^ giornata di LBA.

La Virtus parte forte guidata dalle triple di Nico Mannion, Brescia prova a rispondere sotto le plance con Gabriel e dalla lunetta con Della Valle (6-8), altra conclusione vincente dall’arco per Weems seguito da Lundberg che chiude anche lui il gioco da tre, +8 il vantaggio virtussino a 4′ dalla palla a due (6-14); Jaiteh segna dalla media ma Della Valle piazza il break del 4 a 0 che riaccende il PalaLeonessa e riporta a soli due possessi i padroni di casa (10-16). La difesa delle V Nere stringe le maglie, Bako e Hackett provano lo strappo in avanti ma Brescia resta incollata, tripla di Nikolic che chiude il primo quarto sul punteggio di 19 a 25 Virtus. Secondo periodo che si apre con il +10 della Virtus targato Camara-Bako, Gabriel prova a stoppare tutto dall’arco ma prima Teodosic-Weems, Hackett e Camara portano sul +14 i loro compagni a 4′ abbondanti dalla seconda sirena (24-38); il play serbo serve in maniera eccellente le V Nere, Brescia non riesce a reagire e la panchina di casa chiama il time out. Tripla di Belinelli che poi commette antisportivo su Massinburg, Jaiteh pesca Shengelia che appoggia in rete, sempre Jaiteh e Shengelia si muovono in maniera vincente sotto le plance avversarie e il primo tempo si chiude sul punteggio di 32 a 49. Inizio di secondo tempo non cambia copione, la Segafredo fa girare bene palla in attacco, mentre in difesa obbliga quasi sempre Brescia a giocate forzate, Lundberg e Jaiteh tengono a debita distanza i padroni di casa e dopo 5′ dalla ripresa delle ostilità il tabellone dice +16 per la Virtus (42-58); Teodosic segna da tre e poi fa 2/2 dalla lunetta, la reazione bresciana viene bloccate sul nascere, altro break bianco blu che riaccende il PalaLeonessa e riporta a -11 Della Valle e compagni a 2′ dalla terza sirena (52-63), Shengelia ai liberi e Mannion, ben assistito dal numero riportano a 15 le lunghezze di distanza. Si entra nell’ultimo minuto, tripla di Gabriel, tripla di Massinburg e il punteggio dice 58 a 67 alla mezz’ora. L’ex di giornata Cournooh ora è una spina nel fianco della difesa virtussina, Weems segna da tre, subisce il fallo e segna il libero a disposizione, Bako fa 1/2 dalla lunetta, ma Mannion ruba palla e si getta ad appoggiare il nuovo +11 (63-74), gara vibrante che si accende definitivamente, il centro belga segna dalla media, Nikolic risponde da tre, 68 a 76 Segafredo a 6′ scarsi dalla fine; Shengelia chiude l’area, davanti Teodosic inventa e le V Nere si riportano in doppia cifra di vantaggio a 3′ e 35” dalla quarta e ultima sirena (69-80). Il giocatore danese esce per somma di falli, Della Valle fa 2/2, tripla Weems, quinto fallo anche per Gabriel, Shengelia e Jaiteh mettono gli ultimi canestri che consegnano la vittoria alla Segafredo. Virtus che torna alla vittoria anche in Campionato (virtus.it).